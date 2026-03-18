Coahuila se adelantó a reformas electorales promoviendo la eficiencia y austeridad: Manolo Jiménez

Explicó que esta reforma, impulsada para promover la eficiencia y el uso responsable de los recursos públicos, permitió que Coahuila se adelantara a las tendencias nacionales en materia de austeridad y racionalización administrativa.

TORREÓN, COAH.- Coahuila se caracteriza por tener uno de los congresos estatales más pequeños del País y menos regidores, debido a los cambios en la ley electoral de 2009 que redujeron su estructura legislativa y el número de ediles en los ayuntamientos, declaró el gobernador Manolo Jiménez.

Con relación al “Plan B” en materia electoral de la presidenta Claudia Sheinbaum, que plantea reducir el número de diputados locales y establecer un límite al presupuesto de los congresos estatales, incluso reducir también el número de regidores en los ayuntamientos, el Mandatario dijo que Coahuila ya lo hizo.

Subrayó que estas medidas, que a nivel nacional se consideran innovadoras, en Coahuila han sido una realidad durante más de una década, posicionando al Estado como referente en el manejo eficiente de sus órganos legislativos y municipales.

Lo que plantea la propuesta de reforma es establecer estándares basándose en criterios de proporcionalidad poblacional para reducir costos; sin embargo, Coahuila es una de las entidades federativas con menos diputados y con el menor presupuesto asignado a la parte legislativa.

Esta situación ha permitido a Coahuila destinar más recursos a áreas prioritarias, como la salud, la educación y la seguridad, sin descuidar la representatividad democrática.

Por lo anterior, estimó que es posible que Coahuila va a estar dentro del rango de lo que arroje la reforma político-electoral, ya que el Estado se posiciona con una estructura legislativa y municipal reducida, en comparación con otros estados del País.

El Gobernador destacó que este modelo ha demostrado ser funcional y sostenible, sirviendo como ejemplo para otras entidades que buscan optimizar sus estructuras de gobierno.