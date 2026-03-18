Coahuila se adelantó a reformas electorales promoviendo la eficiencia y austeridad: Manolo Jiménez

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Torreón
/ 18 marzo 2026
    Coahuila se adelantó a reformas electorales promoviendo la eficiencia y austeridad: Manolo Jiménez
    El gobernador Manolo Jiménez afirma que Coahuila es referente en el manejo eficiente de sus órganos legislativos y municipales. SANDRA GÓMEZ

Desde hace más de una década, el Estado redujo el número de diputados locales, así como también fijó un límite al pesupuesto del Congreso del Estado, afirma el Gobernador

TORREÓN, COAH.- Coahuila se caracteriza por tener uno de los congresos estatales más pequeños del País y menos regidores, debido a los cambios en la ley electoral de 2009 que redujeron su estructura legislativa y el número de ediles en los ayuntamientos, declaró el gobernador Manolo Jiménez.

Explicó que esta reforma, impulsada para promover la eficiencia y el uso responsable de los recursos públicos, permitió que Coahuila se adelantara a las tendencias nacionales en materia de austeridad y racionalización administrativa.

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Con relación al “Plan B” en materia electoral de la presidenta Claudia Sheinbaum, que plantea reducir el número de diputados locales y establecer un límite al presupuesto de los congresos estatales, incluso reducir también el número de regidores en los ayuntamientos, el Mandatario dijo que Coahuila ya lo hizo.

Subrayó que estas medidas, que a nivel nacional se consideran innovadoras, en Coahuila han sido una realidad durante más de una década, posicionando al Estado como referente en el manejo eficiente de sus órganos legislativos y municipales.

Lo que plantea la propuesta de reforma es establecer estándares basándose en criterios de proporcionalidad poblacional para reducir costos; sin embargo, Coahuila es una de las entidades federativas con menos diputados y con el menor presupuesto asignado a la parte legislativa.

Esta situación ha permitido a Coahuila destinar más recursos a áreas prioritarias, como la salud, la educación y la seguridad, sin descuidar la representatividad democrática.

Por lo anterior, estimó que es posible que Coahuila va a estar dentro del rango de lo que arroje la reforma político-electoral, ya que el Estado se posiciona con una estructura legislativa y municipal reducida, en comparación con otros estados del País.

El Gobernador destacó que este modelo ha demostrado ser funcional y sostenible, sirviendo como ejemplo para otras entidades que buscan optimizar sus estructuras de gobierno.

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Lo que establecen las reformas constitucionales del Plan B se aplicó en Coahuila desde hace muchos años e incluyó ajustes en la estructura del Congreso Local y de los ayuntamientos, buscando mayor austeridad, apuntó el Gobernador.

Añadió que la experiencia coahuilense demuestra que es posible mantener la gobernabilidad y la participación ciudadana, aun con cuerpos legislativos y cabildos más compactos.

Comentó que desde su punto de vista no se considera una violación a la autonomía municipal la propuesta de reducir el número de regidores en los ayuntamientos, sino que se busca reducir el gasto público y el gasto corriente de los gobiernos municipales, estableciendo en los cabildos un máximo de 15 integrantes.

Según el Mandatario, la clave está en garantizar la eficiencia y el equilibrio entre representación y administración, asegurando que los recursos de los ciudadanos se utilicen de manera responsable y transparente.

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Sandra G. Gómez

Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

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