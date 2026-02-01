Vuelca tras chocar contra poste en Ramos Arizpe

Un joven que presuntamente se encontraba bajo los efectos del alcohol protagonizó un fuerte choque con volcadura la mañana de este domingo sobre el bulevar Gustavo Díaz Ordaz, frente a la colonia Cañadas del Mirador, en Ramos Arizpe.

El accidente ocurrió alrededor de las 08:30 horas, cuando una ambulancia del Cuerpo de Bomberos acudió al lugar para valorar a Rodolfo ¨N¨ de 27 años de edad, quien conducía un vehículo Volkswagen Pointer con dirección al poniente.

De acuerdo con los primeros reportes, al llegar frente a dicho sector habitacional, el conductor perdió el control del volante, se impactó contra un poste de concreto y posteriormente la unidad volcó sobre uno de sus costados.

Elementos de Policía y Tránsito Municipal arribaron para tomar conocimiento de los hechos y verificar el estado de salud del automovilista. Los agentes solicitaron la intervención de los paramédicos, quienes señalaron que el conductor presentaba signos de ebriedad, ya que presuntamente había ingerido bebidas alcohólicas antes de conducir.

Finalmente, el joven fue puesto a disposición del Ministerio Público del fuero común, autoridad que se encargará de deslindar responsabilidades conforme a la ley.