Vuelca tras chocar contra poste en Ramos Arizpe

+ Seguir en Seguir en Google
Saltillo
/ 1 febrero 2026
    Vuelca tras chocar contra poste en Ramos Arizpe
    Elementos de Policía y Tránsito acordonaron el área luego del accidente registrado frente a Cañadas del Mirador. FOTO: JUAN FRANCXISCO VALDÉS

El automovilista fue detenido y turnado ante el Ministerio Público del fuero común, donde se determinará su situación legal por conducir presuntamente bajo los efectos del alcohol

Un joven que presuntamente se encontraba bajo los efectos del alcohol protagonizó un fuerte choque con volcadura la mañana de este domingo sobre el bulevar Gustavo Díaz Ordaz, frente a la colonia Cañadas del Mirador, en Ramos Arizpe.

El accidente ocurrió alrededor de las 08:30 horas, cuando una ambulancia del Cuerpo de Bomberos acudió al lugar para valorar a Rodolfo ¨N¨ de 27 años de edad, quien conducía un vehículo Volkswagen Pointer con dirección al poniente.

TE PUEDE INTERESAR: Decide joven acabar con su vida en Ramos Arizpe; madre desconoce las causas

De acuerdo con los primeros reportes, al llegar frente a dicho sector habitacional, el conductor perdió el control del volante, se impactó contra un poste de concreto y posteriormente la unidad volcó sobre uno de sus costados.

Elementos de Policía y Tránsito Municipal arribaron para tomar conocimiento de los hechos y verificar el estado de salud del automovilista. Los agentes solicitaron la intervención de los paramédicos, quienes señalaron que el conductor presentaba signos de ebriedad, ya que presuntamente había ingerido bebidas alcohólicas antes de conducir.

Finalmente, el joven fue puesto a disposición del Ministerio Público del fuero común, autoridad que se encargará de deslindar responsabilidades conforme a la ley.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


accidentes viales
Choques
Última hora Saltillo

Localizaciones


Ramos Arizpe

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Las cifras muestran un contraste entre baja letalidad y alta incidencia de agresiones no fatales.

Cierra Coahuila el 2025 con altos registros de violencia familiar y lesiones dolosas contra mujeres
De participaciones federales, la entidad recibió 32 mil 727.5 millones de pesos, 4.7% más de lo calendarizado.

Tuvo Coahuila en 2025 cuarta mayor alza porcentual en participaciones y aportaciones
true

El bipartidismo y la escenografía democrática
true

Corrupción mortal y chivos expiatorios
No pasarás

No pasarás
Bien preparado

Bien preparado
The Brown Peril

The Brown Peril
En Saltillo cinco albergues tienen abiertas las puertas para recibir a personas en situación vulnerable ante las bajas temperaturas.

Habilitan refugios para albergar a 395 personas en la zona metropolitana de Saltillo