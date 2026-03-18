Buscan fuera del País a implicado en la masacre de Allende

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Coahuila
/ 18 marzo 2026
    Buscan fuera del País a implicado en la masacre de Allende
    Al menos 41 inmuebles quedaron marcados por la violencia y el abandono, tras la masacre de Allende, Coahuila. ESPECIAL

La Fiscalía para Personas Desaparecidas solo reconoce a 28 personas como víctimas de estos hechos ocurridos en 2011

A 15 años de los hechos que marcaron la historia reciente del norte de Coahuila, las investigaciones relacionadas con el caso Allende permanecen activas, con acciones enfocadas en la localización de personas presuntamente involucradas.

La Fiscalía General del Estado informó que actualmente se trabaja en la ubicación de un individuo vinculado a los acontecimientos, quien se encontraría fuera del País y cuenta con una orden de aprehensión vigente.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/masacre-de-allende-un-ano-despues-continuaron-desapariciones-de-los-garza-GP19612242

COORDINACIÓN INTERNACIONAL Y PROCESOS PENDIENTES

El titular de la Fiscalía de Personas Desaparecidas, José Ángel Herrera Cepeda, detalló que se mantiene comunicación con instancias internacionales para dar con el paradero del señalado y, en su caso, iniciar el procedimiento de extradición.

Explicó que algunas órdenes de captura no han podido ejecutarse debido a que los implicados no se encuentran en territorio nacional, lo que ha obligado a fortalecer los mecanismos de colaboración con autoridades extranjeras.

De confirmarse su ubicación, la Fiscalía buscará que el acusado enfrente la justicia en México, en un caso que, por su impacto, mantiene alta relevancia a nivel estatal y nacional.

AVANCES EN INVESTIGACIÓN Y ATENCIÓN A VÍCTIMAS

El funcionario indicó que las indagatorias han permitido acreditar la privación de la libertad de 28 personas, quienes forman parte de los procesos judiciales en curso.

Añadió que, desde el inicio, se realizaron trabajos de campo, entrevistas con familiares y testigos, así como reconstrucciones de hechos que permitieron avanzar en la integración de las carpetas.

Precisó que la investigación se ha fragmentado en cinco procesos penales, en los cuales ya se han obtenido diversas sentencias condenatorias.

Asimismo, aclaró que, aunque durante los hechos se registró desplazamiento de habitantes, no todos los casos corresponden a desaparición forzada, ya que algunas familias lograron salir de la zona por sus propios medios.

Este seguimiento ocurre en el contexto de los actos conmemorativos por el Memorial XV, donde se recuerda a las víctimas y se refrenda el compromiso institucional con las familias afectadas.

La Fiscalía reiteró que las investigaciones continúan abiertas con el objetivo de ubicar a todos los responsables y fortalecer los casos judiciales existentes.

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