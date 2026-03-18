Urge Secretaría de las Mujeres de Coahuila a detectar señales de alerta ante casos de depresión

+ Seguir en Seguir en Google
Saltillo
/ 18 marzo 2026
    Urge Secretaría de las Mujeres de Coahuila a detectar señales de alerta ante casos de depresión
    El cuerpo de una mujer, quien aparentemente se quitó la vida, fue localizado en un terreno baldío en la colonia Vista Hermosa de Saltillo. VANGUARDIA

Luego de que la Fiscalía General del Estado señalara el suicidio como principal hipótesis en el hallazgo de una mujer sin vida en la colonia Vista Hermosa, la secretaria de las Mujeres, Mayra Valdés, llamó a la ciudadanía a detectar a tiempo los signos de depresión.

La funcionaria estatal destacó que, ante casos donde las mujeres no ven una salida, es fundamental el acompañamiento especializado. “Creo que es importante el poder detectarlo a tiempo. Y que si nosotros, como familia, amigos o conocidos, empezamos a detectar esos principales signos de depresión, pues que luego, luego se atienda con personal especializado”, afirmó Valdés.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/hallan-cuerpo-en-descomposicion-en-cerro-al-poniente-de-saltillo-DO19601002

El cuerpo de la víctima fue localizado en un terreno baldío al oriente de Saltillo, en avanzado estado de descomposición. Los peritos estiman que el fallecimiento ocurrió hace aproximadamente un mes y, hasta el momento, la persona no ha sido identificada por las autoridades correspondientes.

Respecto a la infraestructura de apoyo, la secretaria informó que existen 19 centros funcionando en el estado y este año se sumarán 10 más. “Tenemos aquí atención psicológica, donde se puede dar ese acompañamiento para estas mujeres y, si se detecta un signo de depresión, canalizarlo con la instancia correspondiente”, explicó.

Valdés enfatizó que el objetivo es intervenir antes de que la crisis escale a una tragedia mayor. “Que ellas puedan recibir esta atención lo más pronto posible para que este grado de depresión no siga avanzando y no llegue a un intento de suicidio o, lo que es peor, a un suicidio”, señaló.

La funcionaria reconoció que, aunque los casos canalizados específicamente por riesgo de autolesión han sido pocos en su dependencia, existe una correlación directa con otros problemas. “La mayoría de los casos a veces se correlacionan con una depresión por un problema de violencia familiar”, precisó la secretaria de las Mujeres.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/amplia-coahuila-cobertura-de-apoyos-para-personas-con-discapacidad-CP19612356

Sobre la prevalencia de este entorno, Valdés compartió estadísticas alarmantes sobre la realidad de las coahuilenses. “A lo largo de la vida de una mujer, 7 de cada 10 mujeres hemos estado en una situación de violencia y, en el último año, 5 de cada 10”, puntualizó durante la entrevista.

Finalmente, recordó que existen canales de emergencia como el 911, la línea 075 y más de 625 Puntos Violeta para dar atención de primer contacto. “Que no duden en buscarnos... que nos ayuden a informar sobre los lugares donde a estas mujeres se les pueda dar esta atención y este acompañamiento integral”, concluyó.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Salud Mental
Suicidio

Localizaciones


Coahuila
Saltillo

Manuel Rodríguez

Manuel Rodríguez

Ha realizado reportajes para empresas nacionales e internacionales en diversas plataformas multimedia como Univisión, TV Azteca y Televisa. Generador de contenido en temas locales y estatales diversos; investigador de historias urbanas y de vida. Ganador de múltiples premios estatales de periodismo, así como de la Universidad Autónoma de Coahuila. Egresado de la Universidad Americana del Noreste.

Instagram: disruptive_mx

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Plan B: Salto sorpresa

Plan B: Salto sorpresa
true

Todos los caminos llevan a Romita, el proveedor de la 4T
true

POLITICÓN: Mientras la 4T exhibe pensiones doradas, en Coahuila florecen los millonarios ‘haberes de retiro’ del Tribunalito
Las autoridades investigan si existe una red de distribución de drogas.

Dejó 12 detenidos operativo en antros y cantinas de Saltillo; investigan la venta de narcóticos
La CBP aseguró un cargamento de 39 serpientes pitones vivas, al interior de un tractor en su paso hacia México.

CBP de Estados Unidos aseguró un cargamento de 39 serpientes pitones en la frontera con México
Luis Ramos seguirá con los Dinos de Saltillo en la Temporada 2026 de la LFA, luego de ser re-firmado para fortalecer la defensiva del equipo coahuilense.

Dinos de Saltillo asegura a su defensiva: Luis Ramos se queda en Coahuila para la LFA 2026
Para las personas asmáticas, los alérgenos primaverales pueden inflamar las vías respiratorias.

La temporada de alergias se acerca. Prepárate con estos 4 pasos
El portaaviones USS Gerald R. Ford, donde recientemente se registró un incendio de más de 30 horas en el área de lavandería que ha dejado a cientos de marineros durmiendo en condiciones precarias.

Un incendio en un portaaviones estadounidense duró horas, según los marineros