Urge Secretaría de las Mujeres de Coahuila a detectar señales de alerta ante casos de depresión

Luego de que la Fiscalía General del Estado señalara el suicidio como principal hipótesis en el hallazgo de una mujer sin vida en la colonia Vista Hermosa, la secretaria de las Mujeres, Mayra Valdés, llamó a la ciudadanía a detectar a tiempo los signos de depresión. La funcionaria estatal destacó que, ante casos donde las mujeres no ven una salida, es fundamental el acompañamiento especializado. “Creo que es importante el poder detectarlo a tiempo. Y que si nosotros, como familia, amigos o conocidos, empezamos a detectar esos principales signos de depresión, pues que luego, luego se atienda con personal especializado”, afirmó Valdés.

El cuerpo de la víctima fue localizado en un terreno baldío al oriente de Saltillo, en avanzado estado de descomposición. Los peritos estiman que el fallecimiento ocurrió hace aproximadamente un mes y, hasta el momento, la persona no ha sido identificada por las autoridades correspondientes. Respecto a la infraestructura de apoyo, la secretaria informó que existen 19 centros funcionando en el estado y este año se sumarán 10 más. “Tenemos aquí atención psicológica, donde se puede dar ese acompañamiento para estas mujeres y, si se detecta un signo de depresión, canalizarlo con la instancia correspondiente”, explicó. Valdés enfatizó que el objetivo es intervenir antes de que la crisis escale a una tragedia mayor. “Que ellas puedan recibir esta atención lo más pronto posible para que este grado de depresión no siga avanzando y no llegue a un intento de suicidio o, lo que es peor, a un suicidio”, señaló. La funcionaria reconoció que, aunque los casos canalizados específicamente por riesgo de autolesión han sido pocos en su dependencia, existe una correlación directa con otros problemas. “La mayoría de los casos a veces se correlacionan con una depresión por un problema de violencia familiar”, precisó la secretaria de las Mujeres.

Sobre la prevalencia de este entorno, Valdés compartió estadísticas alarmantes sobre la realidad de las coahuilenses. “A lo largo de la vida de una mujer, 7 de cada 10 mujeres hemos estado en una situación de violencia y, en el último año, 5 de cada 10”, puntualizó durante la entrevista. Finalmente, recordó que existen canales de emergencia como el 911, la línea 075 y más de 625 Puntos Violeta para dar atención de primer contacto. “Que no duden en buscarnos... que nos ayuden a informar sobre los lugares donde a estas mujeres se les pueda dar esta atención y este acompañamiento integral”, concluyó.

Publicidad