Volcadura deja ocho heridos, en Arteaga

Ocho personas resultaron lesionadas, entre ellas tres menores de edad, tras la volcadura de una camioneta registrada sobre la carretera estatal 110 El Tunal, en el municipio de Arteaga.

De acuerdo con el reporte de la Dirección de Seguridad Pública Municipal, el accidente ocurrió alrededor de las 19:30 horas.

Al lugar acudieron tres ambulancias de Protección Civil y Bomberos para brindar atención a los ocupantes de una camioneta Chevrolet Pick-Up modelo 2007.

La conductora fue identificada como Malena Recio Reyes, de 40 años de edad, con domicilio en el ejido Los Lirios, quien circulaba de poniente a oriente sobre dicha vialidad.

Al llegar a la altura del rancho Martinillos, la mujer perdió el control de la unidad, salió de la carpeta asfáltica y cayó a un barranco ubicado a un costado de la carretera.