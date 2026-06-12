Volcadura deja ocho heridos, en Arteaga
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Ocho integrantes de una familia, entre ellos tres niños, resultaron heridos en una volcadura que sucedió en carretera a El Tunal.
Ocho personas resultaron lesionadas, entre ellas tres menores de edad, tras la volcadura de una camioneta registrada sobre la carretera estatal 110 El Tunal, en el municipio de Arteaga.
De acuerdo con el reporte de la Dirección de Seguridad Pública Municipal, el accidente ocurrió alrededor de las 19:30 horas.
Al lugar acudieron tres ambulancias de Protección Civil y Bomberos para brindar atención a los ocupantes de una camioneta Chevrolet Pick-Up modelo 2007.
La conductora fue identificada como Malena Recio Reyes, de 40 años de edad, con domicilio en el ejido Los Lirios, quien circulaba de poniente a oriente sobre dicha vialidad.
Al llegar a la altura del rancho Martinillos, la mujer perdió el control de la unidad, salió de la carpeta asfáltica y cayó a un barranco ubicado a un costado de la carretera.
Tras precipitarse varios metros, la camioneta terminó volcada sobre el techo, dejando lesionados a todos sus ocupantes.
Los heridos fueron identificados como José Homero Jalomo Hernández, de 50 años; Cinthya Jalomo Recio, de 24; Valeria Hernández Jalomo, de 2; Perla Jalomo Reyes, de 26; Regina Jazmín Calderón Jalomo, de 5; Nately Jalomo Recio, de 25; Fernando González Jalomo, de 9, y Alexis Calderón Jalomo, de 10 años de edad.
Luego de ser valorados en el lugar por los cuerpos de emergencia, los adultos fueron trasladados al Hospital General de Saltillo, mientras que los menores fueron llevados al Hospital Materno Infantil para recibir atención médica especializada.
Elementos de Seguridad Pública Municipal tomaron conocimiento de los hechos y aseguraron la camioneta involucrada. Tanto la unidad como la conductora fueron puestas a disposición del Ministerio Público, autoridad que se encargará de realizar las investigaciones correspondientes para determinar las causas exactas del accidente y deslindar responsabilidades.