Volcadura y choque por alcance colapsan la circulación en Los Chorros

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Saltillo
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    Volcadura y choque por alcance colapsan la circulación en Los Chorros
    Los dos accidentes ocurrieron con pocos minutos de diferencia en el tramo de Los Chorros, considerado uno de los puntos de mayor riesgo para el transporte de carga debido a sus pendientes y curvas pronunciadas. MARTÍN ROJAS

Guardia Nacional y CAPUFE implementaron un operativo de abanderamiento y control vehicular para prevenir nuevos accidentes mientras se retiraban las unidades siniestradas

Dos accidentes en los que se vieron involucrados tractocamiones se registraron durante la noche del viernes sobre la carretera federal 57, en el peligroso tramo conocido como Los Chorros, generando una intensa movilización de cuerpos de emergencia y largas filas de vehículos con dirección de norte a sur, hacia Matehuala.

El primero de los percances ocurrió a la altura del kilómetro 234, donde el operador de un tráiler perdió el control del volante por causas que aún son investigadas. La pesada unidad se impactó contra la barrera metálica de contención y posteriormente salió del camino, terminando volcada en un barranco.

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Automovilistas que transitaban por la zona solicitaron el apoyo de los cuerpos de emergencia, cuyos integrantes acudieron para brindar atención al operador. El chofer resultó lesionado y fue trasladado a un hospital para recibir atención médica, mientras personal especializado realizaba las maniobras para asegurar la unidad siniestrada.

$!Elementos de la Guardia Nacional, División Carreteras, y personal de CAPUFE implementaron un operativo de abanderamiento para controlar el tráfico y prevenir nuevos accidentes en la zona.
Elementos de la Guardia Nacional, División Carreteras, y personal de CAPUFE implementaron un operativo de abanderamiento para controlar el tráfico y prevenir nuevos accidentes en la zona. MARTÍN ROJAS

Minutos después, mientras el tránsito avanzaba lentamente debido al primer accidente, se registró un segundo percance varios kilómetros atrás. En esta ocasión, otro tractocamión no alcanzó a detener su marcha e impactó por alcance contra una unidad de carga que circulaba a baja velocidad.

El conductor responsable del segundo choque también sufrió lesiones y fue atendido por paramédicos en el lugar para posteriormente ser trasladado a un hospital.

$!Paramédicos y cuerpos de emergencia atendieron a los operadores lesionados, quienes posteriormente fueron trasladados a hospitales para recibir atención médica tras los dos percances registrados en la carretera 57.
Paramédicos y cuerpos de emergencia atendieron a los operadores lesionados, quienes posteriormente fueron trasladados a hospitales para recibir atención médica tras los dos percances registrados en la carretera 57. MARTÍN ROJAS

Ambos accidentes provocaron severas afectaciones a la circulación, generando kilómetros de filas sobre la carretera 57 con dirección hacia Matehuala.

Elementos de la Guardia Nacional, División Carreteras, en coordinación con personal de CAPUFE, implementaron un operativo de abanderamiento y control del tráfico para prevenir nuevos percances, además de facilitar las labores de las grúas encargadas del retiro de las unidades accidentadas.

Las autoridades exhortaron a los operadores del transporte de carga y a los automovilistas a extremar precauciones al transitar por el tramo de Los Chorros, considerado uno de los más peligrosos de la carretera 57 debido a sus pronunciadas pendientes, curvas y al constante tránsito de vehículos pesados.

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