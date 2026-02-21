Fatal volcadura cobra la vida de conductor en bulevar J. Mery de Saltillo
COMPARTIR
TEMAS
Localizaciones
La víctima fue identificada como Jorge Luis, de 31 años.
Un hombre falleció la mañana de este sábado tras un accidente automovilístico ocurrido en el cruce del bulevar Felipe J. Mery y la calle Leyes de Reforma, en la colonia Benito Juárez.
El percance fue reportado alrededor de las 6:15 horas al sistema de emergencias 911, indicando un siniestro en los carriles que van de Mariano Abasolo hacia Francisco de Urdiñola.
TE PUEDE INTERESAR: Hallan hielera con mariguana en el CETis 48 de Saltillo; activan movilización policial
Al sitio acudieron elementos del Cuerpo de Bomberos, debido a que se informaba sobre una persona prensada dentro del vehículo, así como paramédicos de la Cruz Roja, quienes brindaron atención prehospitalaria.
Tras la valoración, los socorristas confirmaron que el conductor ya no contaba con signos vitales. La víctima fue identificada como Jorge Luis, de 31 años, quien conducía un Volkswagen Bora.
De acuerdo con las primeras indagatorias, el vehículo presuntamente circulaba a exceso de velocidad y, al tomar una curva, el conductor perdió el control, impactándose contra estructuras metálicas de protección ubicadas frente a algunos comercios.
Tras el choque, la unidad se proyectó y comenzó a volcar, dando al menos dos vueltas, según testigos.
Durante uno de los giros, el conductor salió expulsado por el quemacocos, quedando prensado por el propio toldo del automóvil, lo que le habría provocado lesiones internas de gravedad que derivaron en su muerte.
TE PUEDE INTERESAR: Muere en el hospital tras accidentarse en su moto en General Cepeda
Elementos del Grupo de Reacción Sureste (GRS), que transitaban por la zona, realizaron labores de abanderamiento hasta la llegada de oficiales de Tránsito Municipal, quienes acordonaron el área.
Posteriormente, personal de la Agencia de Investigación Criminal de la Fiscalía General del Estado, junto con peritos, efectuó las diligencias correspondientes. Una vez concluidos los trabajos en el lugar, se ordenó el levantamiento del cuerpo y su traslado al Servicio Médico Forense (Semefo) para la necropsia de ley.