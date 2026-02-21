Fatal volcadura cobra la vida de conductor en bulevar J. Mery de Saltillo

Un hombre falleció la mañana de este sábado tras un accidente automovilístico ocurrido en el cruce del bulevar Felipe J. Mery y la calle Leyes de Reforma, en la colonia Benito Juárez.

El percance fue reportado alrededor de las 6:15 horas al sistema de emergencias 911, indicando un siniestro en los carriles que van de Mariano Abasolo hacia Francisco de Urdiñola.

Al sitio acudieron elementos del Cuerpo de Bomberos, debido a que se informaba sobre una persona prensada dentro del vehículo, así como paramédicos de la Cruz Roja, quienes brindaron atención prehospitalaria.

Tras la valoración, los socorristas confirmaron que el conductor ya no contaba con signos vitales. La víctima fue identificada como Jorge Luis, de 31 años, quien conducía un Volkswagen Bora.

De acuerdo con las primeras indagatorias, el vehículo presuntamente circulaba a exceso de velocidad y, al tomar una curva, el conductor perdió el control, impactándose contra estructuras metálicas de protección ubicadas frente a algunos comercios.