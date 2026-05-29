Voraz incendio consume nodriza cargada con autos en Arteaga (video)

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Saltillo
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    Voraz incendio consume nodriza cargada con autos en Arteaga (video)
    Bomberos de Arteaga realizaron maniobras de sofocación durante varios minutos para evitar que las llamas se extendieran por completo a la carga que transportaba el tractocamión. CORTESÍA

El conductor de la unidad logró ponerse a salvo y no presentó lesiones tras descender del tractocamión antes de que el fuego consumiera gran parte de la cabina

Una movilización por parte del personal del Cuerpo de Bomberos de Arteaga y elementos de Capufe se registró tras el incendio de un vehículo tipo nodriza ocurrido en el kilómetro 5+600 de la carretera a Carbonera durante la mañana de este viernes.

De acuerdo con el operador de la unidad, identificado como Juan de Dios ¨N¨, de 38 años, el camión procedente del Estado de México, transportaba vehículos siniestrados cuando comenzó a salir humo de la parte delantera de la cabina y, en cuestión de minutos, el fuego se propagó hacia el resto de la unidad.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/mujer-pierde-el-control-tras-cerron-y-termina-chocando-contra-muro-en-saltillo-NB21028665
$!El conductor logró descender de la unidad antes de que el fuego avanzara hacia el resto de la cabina, por lo que resultó ileso tras el incidente registrado la mañana de este viernes.
El conductor logró descender de la unidad antes de que el fuego avanzara hacia el resto de la cabina, por lo que resultó ileso tras el incidente registrado la mañana de este viernes. ULISES MARTÍNEZ

El conductor logró detener la marcha y descendió del vehículo antes de que el incendio avanzara, por lo que pudo ponerse a salvo mientras solicitaba apoyo a los cuerpos de emergencia mediante una llamada al sistema 911.

Bomberos de Arteaga y personal paramédico de Capufe acudieron al sitio para realizar las maniobras de control y sofocación del fuego; además, se abanderó el área para evitar otros incidentes sobre la carretera.

$!La Guardia Nacional tomó conocimiento del siniestro ocurrido sobre la carretera a Carbonera, donde el operador informó que daría parte a la aseguradora por los daños ocasionados.
La Guardia Nacional tomó conocimiento del siniestro ocurrido sobre la carretera a Carbonera, donde el operador informó que daría parte a la aseguradora por los daños ocasionados. ULISES MARTÍNEZ

Paramédicos de Capufe brindaron atención al conductor, quien no presentó lesiones y permaneció en el lugar mientras se desarrollaban las labores correspondientes.

$!Elementos de Capufe y personal de emergencia abanderaron la circulación en el kilómetro 5+600 para prevenir otro accidente mientras se controlaba el incendio.
Elementos de Capufe y personal de emergencia abanderaron la circulación en el kilómetro 5+600 para prevenir otro accidente mientras se controlaba el incendio. CORTESÍA

La Guardia Nacional tomó conocimiento de lo ocurrido y el operador informó que se comunicó con su aseguradora para responder por los daños ocasionados tras el incendio de la unidad.

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