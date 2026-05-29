Voraz incendio consume nodriza cargada con autos en Arteaga (video)

Una movilización por parte del personal del Cuerpo de Bomberos de Arteaga y elementos de Capufe se registró tras el incendio de un vehículo tipo nodriza ocurrido en el kilómetro 5+600 de la carretera a Carbonera durante la mañana de este viernes.

De acuerdo con el operador de la unidad, identificado como Juan de Dios ¨N¨, de 38 años, el camión procedente del Estado de México, transportaba vehículos siniestrados cuando comenzó a salir humo de la parte delantera de la cabina y, en cuestión de minutos, el fuego se propagó hacia el resto de la unidad.