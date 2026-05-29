Voraz incendio consume nodriza cargada con autos en Arteaga (video)
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El conductor de la unidad logró ponerse a salvo y no presentó lesiones tras descender del tractocamión antes de que el fuego consumiera gran parte de la cabina
Una movilización por parte del personal del Cuerpo de Bomberos de Arteaga y elementos de Capufe se registró tras el incendio de un vehículo tipo nodriza ocurrido en el kilómetro 5+600 de la carretera a Carbonera durante la mañana de este viernes.
De acuerdo con el operador de la unidad, identificado como Juan de Dios ¨N¨, de 38 años, el camión procedente del Estado de México, transportaba vehículos siniestrados cuando comenzó a salir humo de la parte delantera de la cabina y, en cuestión de minutos, el fuego se propagó hacia el resto de la unidad.
El conductor logró detener la marcha y descendió del vehículo antes de que el incendio avanzara, por lo que pudo ponerse a salvo mientras solicitaba apoyo a los cuerpos de emergencia mediante una llamada al sistema 911.
Bomberos de Arteaga y personal paramédico de Capufe acudieron al sitio para realizar las maniobras de control y sofocación del fuego; además, se abanderó el área para evitar otros incidentes sobre la carretera.
Paramédicos de Capufe brindaron atención al conductor, quien no presentó lesiones y permaneció en el lugar mientras se desarrollaban las labores correspondientes.
La Guardia Nacional tomó conocimiento de lo ocurrido y el operador informó que se comunicó con su aseguradora para responder por los daños ocasionados tras el incendio de la unidad.