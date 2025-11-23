Voraz incendio consume vivienda en Saltillo; vecinos rescataron a pareja de adultos mayores

Un domicilio, que funcionaba como paletearía y nevaría, terminó envuelto en llamas tras un presunto cortocircuito en el área de los cuartos fríos, en la colonia Omega, en Saltillo. Los hechos se registraron alrededor de las 00:00 horas, cuando mediante grupos de seguridad se reportó un incendio sobre la calle Cuarta de la colonia mencionada. Los vecinos indicaron que las llamas salían por las ventanas del lugar, por lo que solicitaron la presencia de las autoridades correspondientes. TE PUEDE INTERESAR: Causa conductora aparatoso choque en el Centro de Saltillo; daña tres negocios y un transporte de personal

Al sitio arribaron elementos de la Policía Municipal, quienes tomaron conocimiento de lo ocurrido. De igual manera, los presentes mencionaron que en el lugar habitaba una pareja de adultos mayores, quienes aún se encontraban al interior. Un grupo de hombres ingresó al sitio por la parte trasera usando una escalera y logró sacar a los habitantes, quienes afortunadamente se encontraban conscientes y sin lesiones evidentes.

Mientras las llamas consumían el lugar, los vecinos intentaban sofocar el incendio con cubetas de agua; sin embargo, el esfuerzo resultaba insuficiente, pues el siniestro estaba completamente descontrolado. Elementos del Cuerpo de Bomberos acudieron al sitio para iniciar de manera inmediata las labores de control, utilizando dos camiones y una pipa con agua. Tras intensos trabajos, el incendio fue controlado en su totalidad, generando cuantiosos daños materiales, entre los más visibles dos vehículos que se encontraban en la cochera.

Elementos de Protección Civil acordonaron la zona mientras realizaban inspecciones para determinar los daños en la propiedad. Presuntamente, el fuego comenzó debido a un cortocircuito en el área de los cuartos fríos, el cual se extendió en cuestión de minutos por todo el lugar.