Voto a ciegas, con fe o con acordeón: así sufragaron los adultos mayores en la elección judicial

“Llevo trabajando siete años en el Instituto y nunca me había tocado una elección donde en tantas casillas faltaran tantos funcionarios, y hubiera tan pocos votantes, La estoy viendo difícil”, dijo a las afueras del módulo una trabajadora del INE, que prefirió no dar su nombre por temor a ser regañada.

-Pos ahí me ayudaron ellos, yo no.

“No hacen justicia, no la hacen, las autoridades hacen lo que quieren con uno, la ley tapa a los de billetes, pa’ uno de jodido no hay ley”.

“No, pos la señora que está ahí fue la que arregló, ya no oigo, ya no miro tampoco”.

Vanguardia buscó en esta casilla de la escuela Miguel Hidalgo a Laura Ramos, la funcionaria que habría ayudado a votar a don Vicente, para que respondiera sobre si el INE la habría adiestrado en la atención de votantes con alguna discapacidad.

“Le pregunta usted y que nomás diga dónde, ¿aquí?, una crucita, una crucita sí la puede poner, los números no. Lamentablemente no sabe quién es la gente que está compitiendo, yo no le puedo decir, pero él me decía con el dedito ‘este’, y yo ponía el numerito. Aparte no sabe, no sabe ni quiénes son los candidatos”.

-¿Usted sí los conoce?

-Realmente no conocemos a la gente, para qué le voy a echar mentiras. Estamos también en eso de que a-b-c, por el “a”, porque no...

‘NI LOS CONOZCO’

A las afueras de la casilla instalada en la escuela Juan de la Barrera, de la colonia Minita, este medio sorprendió a don Manuel Reyes llenando un acordeón en compañía de una mujer de la tercera edad.

“Me la dio la lideresa, la de las despensas. Batallé mucho, porque nunca habían venido esas elecciones. Ni conozco a las personas por las que votamos”.

-¿Y qué espera entonces de esta elección?

-Me van a fregar... ¿pos no ve que es el Poder Judicial?

Don José, vecino de la Minita dice que no sabe leer muy bien, así es que hizo lo que pudo para cumplir con su deber ciudadano de escoger entre más 100 nombres a los que en un futuro habrán de velar por la justicia del pueblo coahuilense.