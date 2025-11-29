Vuelca al chocar contra camioneta estacionada en el Centro de Saltillo; conductora presuntamente ebria

Saltillo
/ 29 noviembre 2025
    Vuelca al chocar contra camioneta estacionada en el Centro de Saltillo; conductora presuntamente ebria
    La conductora sufrió golpes leves y una crisis nerviosa tras la volcadura. FOTO: MARTÍN ROJAS/ VANGUARDIA

La mujer perdió el control tras pasar a alta velocidad por un vado profundo en la calle Emilio Castelar

Una conductora que manejaba a exceso de velocidad y presuntamente bajo los efectos del alcohol protagonizó una volcadura la madrugada del sábado en la Zona Centro de Saltillo.

Los hechos se registraron alrededor de las 03:00 horas, cuando la involucrada circulaba sobre la calle Emilio Castelar a bordo de una camioneta Chevrolet Trax.

TE PUEDE INTERESAR: Saltillo: quinceañera decide quitarse la vida en su domicilio en la Nueva Jerusalén

$!Vecinos alertaron a los servicios de emergencia tras escuchar el fuerte estruendo.
Vecinos alertaron a los servicios de emergencia tras escuchar el fuerte estruendo. FOTO: MARTÍN ROJAS/ VANGUARDIA

Al llegar al cruce con la calle Fermín Espinoza Armillita, presuntamente perdió el control del volante tras pasar a velocidad inmoderada por un vado profundo, lo que provocó que impactara contra una camioneta Chevrolet Cheyenne estacionada. Tras el choque, la Trax quedó volcada con los neumáticos hacia arriba.

$!Debido al presunto consumo de alcohol, se solicitó un dictamen médico ante el Ministerio Público.
Debido al presunto consumo de alcohol, se solicitó un dictamen médico ante el Ministerio Público. FOTO: MARTÍN ROJAS/ VANGUARDIA

Vecinos que escucharon el estruendo salieron a verificar lo ocurrido y solicitaron apoyo al número de emergencias 911, por lo que agentes de Tránsito Municipal acudieron de inmediato para asegurar el área y tomar conocimiento del percance.

Aunque el choque fue aparatoso, la mujer únicamente sufrió golpes leves y una crisis nerviosa. Debido al evidente olor a alcohol, los oficiales solicitaron un dictamen médico ante el Ministerio Público para deslindar responsabilidades.

Temas


accidentes viales
Choques

Localizaciones


Saltillo

COMENTARIOS

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Volaris y Viva Aerobus, junto a otras aerolíneas en todo el mundo, alertó a sus clientes que por motivos de actualización de software de los aviones Airbus A320 a nivel mundial, se cancelarán y retrasarán vuelos.

Viva Aerobus y Volaris anuncian cancelaciones y retrasos en Vuelos por actualización de Airbus
Las metanfetaminas es la droga más incautada durante el segundo año de gobierno.

Coahuila: lideran metanfetaminas y cristal aseguramientos sobre cocaína y mariguana
Luego de cinco días, los ex trabajadores de AHMSA concluyeron con su caravana.

Concluyen ex obreros de AHMSA caravana; entregan peticiones a la 4T
Contribuyentes forman largas filas desde temprano para aprovechar los descuentos.

Saltillenses aprovechan últimos días de descuentos en control vehicular y plaqueo
La medida busca brindar buen trato, hacer más agradable su paso por Coahuila y fortalecer el turismo en la entidad.

Coahuila: instruye Policía no infraccionar por tránsito a turistas y paisanos en vacaciones
La asociación busca fortalecer la atención de perros y gatos en situaciones críticas mediante actividades abiertas al público

Corazón Patitas invita a reciclar y adoptar este domingo en el Bosque Urbano
Las empresas deben adaptarse o corren el riesgo de quedar obsoletas ante la rapidez del avance tecnológico.

Uso de IA incrementa hasta 30% eficiencia en manufactura; expertos urgen a adopción productiva
Lo dijo el jefe

Lo dijo el jefe