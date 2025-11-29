Vuelca al chocar contra camioneta estacionada en el Centro de Saltillo; conductora presuntamente ebria
La mujer perdió el control tras pasar a alta velocidad por un vado profundo en la calle Emilio Castelar
Una conductora que manejaba a exceso de velocidad y presuntamente bajo los efectos del alcohol protagonizó una volcadura la madrugada del sábado en la Zona Centro de Saltillo.
Los hechos se registraron alrededor de las 03:00 horas, cuando la involucrada circulaba sobre la calle Emilio Castelar a bordo de una camioneta Chevrolet Trax.
Al llegar al cruce con la calle Fermín Espinoza Armillita, presuntamente perdió el control del volante tras pasar a velocidad inmoderada por un vado profundo, lo que provocó que impactara contra una camioneta Chevrolet Cheyenne estacionada. Tras el choque, la Trax quedó volcada con los neumáticos hacia arriba.
Vecinos que escucharon el estruendo salieron a verificar lo ocurrido y solicitaron apoyo al número de emergencias 911, por lo que agentes de Tránsito Municipal acudieron de inmediato para asegurar el área y tomar conocimiento del percance.
Aunque el choque fue aparatoso, la mujer únicamente sufrió golpes leves y una crisis nerviosa. Debido al evidente olor a alcohol, los oficiales solicitaron un dictamen médico ante el Ministerio Público para deslindar responsabilidades.