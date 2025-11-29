Vuelca al chocar contra camioneta estacionada en el Centro de Saltillo; conductora presuntamente ebria

Una conductora que manejaba a exceso de velocidad y presuntamente bajo los efectos del alcohol protagonizó una volcadura la madrugada del sábado en la Zona Centro de Saltillo.

Los hechos se registraron alrededor de las 03:00 horas, cuando la involucrada circulaba sobre la calle Emilio Castelar a bordo de una camioneta Chevrolet Trax.

