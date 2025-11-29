Saltillo: quinceañera decide quitarse la vida en su domicilio en la Nueva Jerusalén

Saltillo
/ 29 noviembre 2025
    Saltillo: quinceañera decide quitarse la vida en su domicilio en la Nueva Jerusalén
    Tras las diligencias, el cuerpo fue trasladado al Semefo para la necropsia de ley. FOTO: MARTÍN ROJAS/ VANGUARDIA

La menor fue encontrada suspendida en su habitación por sus padres al regresar de una reunión, mientras permanecía sola

Una menor de 15 años fue localizada sin vida por sus padres durante la madrugada del sábado en su domicilio, ubicado en la colonia Nueva Jerusalén, luego de que aprovechara estar sola en casa para tomar la fatídica decisión. El hallazgo ocurrió alrededor de las 02:00 horas, en Saltillo.

De acuerdo con el reporte inicial, la joven permanecía sola mientras sus padres asistían a una reunión; al regresar, la buscaron en su habitación y la encontraron suspendida de una estructura. Desesperados, intentaron ayudarla y solicitaron apoyo a los servicios de emergencia.

TE PUEDE INTERESAR: Acelerado se estrella contra muro tras maniobra imprudente, en Saltillo

Paramédicos de la Cruz Roja acudieron al lugar; sin embargo, ya nada pudieron hacer por la menor, pues llevaba varios minutos sin oxígeno. La escena fue asegurada por policías municipales mientras se esperaba la llegada del personal de la Fiscalía General del Estado.

Tras realizar las diligencias correspondientes, el cuerpo fue trasladado al Semefo para la necropsia de ley. Hasta ahora se desconocen los motivos que pudieron llevarla a tomar esta decisión, ya que no se tenían antecedentes de problemas emocionales.

Recuerda que si te sientes solo o enfrentas problemas con las adicciones, existen líneas de apoyo que pueden brindarte ayuda; uno de ellos es la Línea de la Vida: 01-800-911-2000.

Temas


Seguridad
Suicidio
Última hora Saltillo

Localizaciones


Saltillo

