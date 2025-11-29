Saltillo: quinceañera decide quitarse la vida en su domicilio en la Nueva Jerusalén

Una menor de 15 años fue localizada sin vida por sus padres durante la madrugada del sábado en su domicilio, ubicado en la colonia Nueva Jerusalén, luego de que aprovechara estar sola en casa para tomar la fatídica decisión. El hallazgo ocurrió alrededor de las 02:00 horas, en Saltillo.

De acuerdo con el reporte inicial, la joven permanecía sola mientras sus padres asistían a una reunión; al regresar, la buscaron en su habitación y la encontraron suspendida de una estructura. Desesperados, intentaron ayudarla y solicitaron apoyo a los servicios de emergencia.

