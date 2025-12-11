Vuelca al ser embestido por auto que se atravesó al norte de Saltillo
COMPARTIR
TEMAS
Localizaciones
Los ocupantes de ambos vehículos resultaron sin lesiones graves; la atención médica y la intervención de aseguradoras se realizaron en el lugar
Al interior de un lote baldío terminó una camioneta junto con su conductor, luego de que un vehículo que realizó un retorno le quitara el derecho de paso en la avenida Luis Donaldo Colosio, antes del cruce con Venustiano Carranza, al norte de Saltillo.
El accidente se reportó alrededor de las 12:30 horas, y se informó sobre una persona lesionada, por lo que se solicitó la presencia de una ambulancia.
TE PUEDE INTERESAR: Ignora alto y provoca choque en Saltillo; tres vehículos quedan dañados
Al lugar acudió personal de la Policía Municipal, que tomó conocimiento del siniestro. Tras recabar las declaraciones de los involucrados, se determinó que el vehículo Toyota Camry fue el responsable del incidente.
El Toyota, circulaba con dirección a Tezcatlipoca y realizó un giro en “U”, atravesándose en el carril de la camioneta Tornado, que transitaba por la vía de preferencia hacia Venustiano Carranza. El impacto lateral provocó que la camioneta Tornado saliera del camino y volcara en un lote baldío, quedando finalmente en posición normal.
Personal de la Cruz Roja atendió a los ocupantes, quienes por fortuna no presentaron lesiones de consideración. Permanecieron en el lugar y contactaron a sus aseguradoras para que se hicieran cargo de los daños.
Los elementos de Tránsito Municipal gestionaron el retiro de los vehículos mediante grúas para trasladarlos al corralón, donde los ajustadores determinarán la magnitud de los daños.