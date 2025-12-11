Vuelca al ser embestido por auto que se atravesó al norte de Saltillo

Saltillo
/ 11 diciembre 2025
    Vuelca al ser embestido por auto que se atravesó al norte de Saltillo
    La camioneta Tornado terminó volcada en un lote baldío tras el impacto lateral con un Toyota Camry en Luis Donaldo Colosio. FOTO: ULISES MARTÍNEZ/ VANGUARDIA

Los ocupantes de ambos vehículos resultaron sin lesiones graves; la atención médica y la intervención de aseguradoras se realizaron en el lugar

Al interior de un lote baldío terminó una camioneta junto con su conductor, luego de que un vehículo que realizó un retorno le quitara el derecho de paso en la avenida Luis Donaldo Colosio, antes del cruce con Venustiano Carranza, al norte de Saltillo.

El accidente se reportó alrededor de las 12:30 horas, y se informó sobre una persona lesionada, por lo que se solicitó la presencia de una ambulancia.

El Toyota Camry, responsable del accidente, quedó en el sitio mientras se contactaban las aseguradoras para cubrir los daños. FOTO: ULISES MARTÍNEZ/ VANGUARDIA

Al lugar acudió personal de la Policía Municipal, que tomó conocimiento del siniestro. Tras recabar las declaraciones de los involucrados, se determinó que el vehículo Toyota Camry fue el responsable del incidente.

Elementos de la Policía Municipal acudieron al lugar del accidente para tomar conocimiento y levantar el peritaje correspondiente. FOTO: ULISES MARTÍNEZ/ VANGUARDIA

El Toyota, circulaba con dirección a Tezcatlipoca y realizó un giro en “U”, atravesándose en el carril de la camioneta Tornado, que transitaba por la vía de preferencia hacia Venustiano Carranza. El impacto lateral provocó que la camioneta Tornado saliera del camino y volcara en un lote baldío, quedando finalmente en posición normal.

Personal de Cruz Roja atendió a los ocupantes, quienes resultaron sin lesiones de consideración tras el choque. FOTO: ULISES MARTÍNEZ/ VANGUARDIA

Personal de la Cruz Roja atendió a los ocupantes, quienes por fortuna no presentaron lesiones de consideración. Permanecieron en el lugar y contactaron a sus aseguradoras para que se hicieran cargo de los daños.

Los elementos de Tránsito Municipal gestionaron el retiro de los vehículos mediante grúas para trasladarlos al corralón, donde los ajustadores determinarán la magnitud de los daños.

