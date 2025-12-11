Vuelca al ser embestido por auto que se atravesó al norte de Saltillo

Al interior de un lote baldío terminó una camioneta junto con su conductor, luego de que un vehículo que realizó un retorno le quitara el derecho de paso en la avenida Luis Donaldo Colosio, antes del cruce con Venustiano Carranza, al norte de Saltillo.

El accidente se reportó alrededor de las 12:30 horas, y se informó sobre una persona lesionada, por lo que se solicitó la presencia de una ambulancia.

