Vuelca camión cargado con calcetines en la Monterrey-Saltillo

El percance ocurrió alrededor de las 12:00 horas. Alejandro Mejía, de 22 años y originario de Toluca, Estado de México, conducía un tractocamión sobre la carretera federal 40D con un cargamento de tarimas con calcetines.

La volcadura de un camión de carga se registró al mediodía de este sábado en la incorporación de la carretera de cuota Monterrey- Saltillo hacia la carretera libre, luego de que el operador perdiera el control de la unidad debido al peso del cargamento.

La mercancía había sido embarcada en García, Nuevo León, y tenía como destino Cuautitlán, Estado de México. Al tomar la curva del tramo Ojo Caliente para incorporarse a la carretera libre, la carga se desplazó hacia un costado y provocó la pérdida de control.

El camión salió de su trayectoria, terminó volcado sobre su costado derecho y se impactó contra la barrera metálica de protección. Afortunadamente, el conductor no presentó lesiones y logró salir de la unidad por sus propios medios.

Elementos de la Guardia Nacional acudieron al sitio para realizar el peritaje correspondiente y controlar la circulación. Posteriormente, una empresa de grúas efectuó las maniobras para retirar la unidad siniestrada.