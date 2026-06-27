Vuelca camión cargado con calcetines en la Monterrey-Saltillo

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    Vuelca camión cargado con calcetines en la Monterrey-Saltillo
    El tractocamión terminó volcado sobre su costado derecho tras perder estabilidad por el desplazamiento de la carga. ULISES MARTÍNEZ
    Vuelca camión cargado con calcetines en la Monterrey-Saltillo
    El operador resultó ileso y la Guardia Nacional coordinó las maniobras para retirar la unidad. ULISES MARTÍNEZ

El operador resultó ileso; la carga se desplazó al tomar una curva y provocó la pérdida de control

La volcadura de un camión de carga se registró al mediodía de este sábado en la incorporación de la carretera de cuota Monterrey-Saltillo hacia la carretera libre, luego de que el operador perdiera el control de la unidad debido al peso del cargamento.

El percance ocurrió alrededor de las 12:00 horas. Alejandro Mejía, de 22 años y originario de Toluca, Estado de México, conducía un tractocamión sobre la carretera federal 40D con un cargamento de tarimas con calcetines.

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La mercancía había sido embarcada en García, Nuevo León, y tenía como destino Cuautitlán, Estado de México. Al tomar la curva del tramo Ojo Caliente para incorporarse a la carretera libre, la carga se desplazó hacia un costado y provocó la pérdida de control.

El camión salió de su trayectoria, terminó volcado sobre su costado derecho y se impactó contra la barrera metálica de protección. Afortunadamente, el conductor no presentó lesiones y logró salir de la unidad por sus propios medios.

Elementos de la Guardia Nacional acudieron al sitio para realizar el peritaje correspondiente y controlar la circulación. Posteriormente, una empresa de grúas efectuó las maniobras para retirar la unidad siniestrada.

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