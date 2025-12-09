Vuelca camión de desazolve y provoca derrame de aceite en Ramos Arizpe

Saltillo
/ 9 diciembre 2025
    Vuelca camión de desazolve y provoca derrame de aceite en Ramos Arizpe
    El conductor, de 22 años, fue valorado por socorristas tras el accidente y permaneció en el lugar para colaborar con la autoridad. FOTO: ULISES MARTÍNEZ/ VANGUARDIA

El conductor perdió el control al tomar una vuelta a exceso de velocidad, lo que ocasionó que el peso del camión se desbalanceara

Un camión de desazolve de aguas negras volcó la mañana de este martes dentro del parque Ramos Arizpe, luego de que el conductor tomara una curva a exceso de velocidad, lo que provocó que el peso de la unidad lo desestabilizara.

La unidad, perteneciente a la empresa Marshall, se dirigía a realizar el vaciado de su contenido cuando terminó recostada sobre el lado del conductor.

$!La unidad quedó recostada sobre el lado del conductor, lo que obligó a maniobras especiales para retirarla del área.
La unidad quedó recostada sobre el lado del conductor, lo que obligó a maniobras especiales para retirarla del área. FOTO: ULISES MARTÍNEZ/ VANGUARDIA

En el sitio, las autoridades localizaron a un hombre identificado como Ángel de Jesús ¨N¨, de 22 años, quien fue valorado por socorristas y confirmó no presentar lesiones. Decidió no ser trasladado a un hospital y permaneció en el lugar para colaborar con las autoridades y atender la situación derivada del percance.

La volcadura ocasionó un derrame de diésel y aceite de motor que se extendió aproximadamente 90 metros lineales, por lo que se implementaron acciones inmediatas para contenerlo y evitar que avanzara hacia otras áreas.

$!Autoridades municipales coordinaron la limpieza del tramo afectado, que presentó más de 90 metros de contaminación por aceite y diésel.
Autoridades municipales coordinaron la limpieza del tramo afectado, que presentó más de 90 metros de contaminación por aceite y diésel. FOTO: ULISES MARTÍNEZ/ VANGUARDIA

Como medida de seguridad, se procedió a cortar la energía eléctrica del tractocamión para reducir riesgos durante las maniobras. Los equipos de emergencia trabajaron en la evaluación del terreno y aplicaron material absorbente para controlar el derrame.

Las labores continuaron en la zona mientras el personal coordinaba el retiro de la unidad y la limpieza del área afectada. Una unidad de la empresa arribó al sitio mientras se aseguraba el tránsito para evitar incidentes adicionales durante la atención del percance.

