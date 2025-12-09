Vuelca camión de desazolve y provoca derrame de aceite en Ramos Arizpe

Un camión de desazolve de aguas negras volcó la mañana de este martes dentro del parque Ramos Arizpe, luego de que el conductor tomara una curva a exceso de velocidad, lo que provocó que el peso de la unidad lo desestabilizara.

La unidad, perteneciente a la empresa Marshall, se dirigía a realizar el vaciado de su contenido cuando terminó recostada sobre el lado del conductor.

