Vuelca camión de desazolve y provoca derrame de aceite en Ramos Arizpe
El conductor perdió el control al tomar una vuelta a exceso de velocidad, lo que ocasionó que el peso del camión se desbalanceara
Un camión de desazolve de aguas negras volcó la mañana de este martes dentro del parque Ramos Arizpe, luego de que el conductor tomara una curva a exceso de velocidad, lo que provocó que el peso de la unidad lo desestabilizara.
La unidad, perteneciente a la empresa Marshall, se dirigía a realizar el vaciado de su contenido cuando terminó recostada sobre el lado del conductor.
En el sitio, las autoridades localizaron a un hombre identificado como Ángel de Jesús ¨N¨, de 22 años, quien fue valorado por socorristas y confirmó no presentar lesiones. Decidió no ser trasladado a un hospital y permaneció en el lugar para colaborar con las autoridades y atender la situación derivada del percance.
La volcadura ocasionó un derrame de diésel y aceite de motor que se extendió aproximadamente 90 metros lineales, por lo que se implementaron acciones inmediatas para contenerlo y evitar que avanzara hacia otras áreas.
Como medida de seguridad, se procedió a cortar la energía eléctrica del tractocamión para reducir riesgos durante las maniobras. Los equipos de emergencia trabajaron en la evaluación del terreno y aplicaron material absorbente para controlar el derrame.
Las labores continuaron en la zona mientras el personal coordinaba el retiro de la unidad y la limpieza del área afectada. Una unidad de la empresa arribó al sitio mientras se aseguraba el tránsito para evitar incidentes adicionales durante la atención del percance.