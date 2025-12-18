Saltillo: aseguran 12 kilos de cristal tras cateo en Satélite Sur

Un operativo interinstitucional permitió el aseguramiento de alrededor de 12 kilogramos de cristal en la colonia Satélite Sur, luego de la detención de dos personas en La Nogalera. La acción fue resultado de una investigación coordinada entre corporaciones municipales, estatales y federales.

Luego de dos detenciones realizadas por la Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana, autoridades en coordinación con la Fiscalía General del Estado aseguraron alrededor de 12 kilogramos de la droga conocida como cristal, durante un cateo efectuado en el sur de la ciudad.

De acuerdo con la información oficial, el pasado martes, en la colonia Nogalera, elementos del Grupo de Reacción Sureste (GRS) detuvieron a Enrique “N”, de 43 años, y a Daniela Socorro “N”, de 26, en posesión del enervante. A partir de estas detenciones se inició una investigación que derivó en la solicitud y ejecución del cateo.

La diligencia fue encabezada por el Centro de Investigación Estratégicas contra el Menudeo de la Fiscalía General del Estado, con la participación de la Policía Municipal y el GRS, la Policía de Acción y Reacción (PAR), la Guardia Nacional, la Marina, la Policía Civil de Coahuila y la Secretaría de la Defensa Nacional.

El aseguramiento se realizó en un domicilio ubicado sobre la calle Fernando de Lizardi, en la colonia Satélite Sur, donde se localizó el cargamento de la droga.

Las autoridades destacaron que este resultado es producto del trabajo permanente y coordinado entre los tres órdenes de gobierno, con el objetivo de fortalecer la seguridad y combatir el narcomenudeo en Saltillo.