Saltillo: aseguran 12 kilos de cristal tras cateo en Satélite Sur

    El decomiso fue resultado de una indagatoria iniciada tras la detención de dos personas en la colonia Nogalera. FOTO: CORTESÍA

El operativo fue efectuado de manera coordinada por corporaciones municipales, estatales y federales

Un operativo interinstitucional permitió el aseguramiento de alrededor de 12 kilogramos de cristal en la colonia Satélite Sur, luego de la detención de dos personas en La Nogalera. La acción fue resultado de una investigación coordinada entre corporaciones municipales, estatales y federales.

Luego de dos detenciones realizadas por la Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana, autoridades en coordinación con la Fiscalía General del Estado aseguraron alrededor de 12 kilogramos de la droga conocida como cristal, durante un cateo efectuado en el sur de la ciudad.

De acuerdo con la información oficial, el pasado martes, en la colonia Nogalera, elementos del Grupo de Reacción Sureste (GRS) detuvieron a Enrique “N”, de 43 años, y a Daniela Socorro “N”, de 26, en posesión del enervante. A partir de estas detenciones se inició una investigación que derivó en la solicitud y ejecución del cateo.

La diligencia fue encabezada por el Centro de Investigación Estratégicas contra el Menudeo de la Fiscalía General del Estado, con la participación de la Policía Municipal y el GRS, la Policía de Acción y Reacción (PAR), la Guardia Nacional, la Marina, la Policía Civil de Coahuila y la Secretaría de la Defensa Nacional.

El aseguramiento se realizó en un domicilio ubicado sobre la calle Fernando de Lizardi, en la colonia Satélite Sur, donde se localizó el cargamento de la droga.

Las autoridades destacaron que este resultado es producto del trabajo permanente y coordinado entre los tres órdenes de gobierno, con el objetivo de fortalecer la seguridad y combatir el narcomenudeo en Saltillo.

Elena Vega

Elena Vega

Editora Web y de Mesa Regional en VANGUARDIA. Cuenta con más de 15 años de experiencia en medios impresos como correctora y editora. Es psicóloga por la Universidad Autónoma de Coahuila y cuenta con diplomados en periodismo por la UNAM y la Fundación para un Nuevo Periodismo Iberoamericano (ahora fundación Gabo). Entre sus intereses destacan la política local y nacional, la literatura, el internet, el rock y los medios.

