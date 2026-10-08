Vuelca camioneta con garrafones y choca contra vehículo en Saltillo

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    Vuelca camioneta con garrafones y choca contra vehículo en Saltillo
    La camioneta Nissan que transportaba garrafones de agua terminó volcada sobre el bulevar Fundadores, tras perder el control al descender del puente de El Sarape. ULISES MARTÍNEZ

El conductor de 21 años perdió el control al bajar del puente de El Sarape; no se reportaron personas lesionadas, aunque la vialidad presentó afectaciones

Una camioneta que transportaba garrafones con agua volcó al bajar del puente de El Sarape en Saltillo, en el inicio del bulevar Fundadores, donde además impactó a otro vehículo cuando ya se encontraba volcada.

El accidente ocurrió la mañana de este jueves, cuando Ángel ¨N¨, de 21 años, conducía una camioneta Nissan EV 1580 D y perdió el control al descender del puente, provocando que la unidad terminara recostada sobre la vialidad.

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Tras la volcadura, la camioneta continuó avanzando y terminó por impactar una Mazda CX-5, conducida por Juana María ¨N¨, de 54 años.

$!Tras quedar recostada sobre la vialidad, la camioneta continuó avanzando hasta impactar una Mazda CX-5 que circulaba por el sector.
Tras quedar recostada sobre la vialidad, la camioneta continuó avanzando hasta impactar una Mazda CX-5 que circulaba por el sector. ULISES MARTÍNEZ

Como consecuencia del accidente, los garrafones con agua que eran transportados en la Nissan quedaron esparcidos sobre el bulevar Fundadores, por lo que fue necesario realizar labores para retirarlos de la vialidad y permitir que la circulación pudiera continuar con normalidad.

$!El accidente generó afectaciones a la circulación mientras se retiraban la camioneta, el vehículo afectado y los garrafones que quedaron sobre el pavimento.
El accidente generó afectaciones a la circulación mientras se retiraban la camioneta, el vehículo afectado y los garrafones que quedaron sobre el pavimento. ULISES MARTÍNEZ

El incidente generó afectaciones a la circulación en el sector mientras se realizaban las maniobras para retirar los vehículos involucrados y los objetos que quedaron sobre el pavimento, lo que provocó congestionamiento en la zona.

No fue necesaria la presencia de socorristas en el lugar, pues no se reportaron personas lesionadas. Elementos de Tránsito tomaron conocimiento del accidente y realizaron las diligencias correspondientes para establecer cómo ocurrió la volcadura.

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