Vuelca camioneta con garrafones y choca contra vehículo en Saltillo

Una camioneta que transportaba garrafones con agua volcó al bajar del puente de El Sarape en Saltillo, en el inicio del bulevar Fundadores, donde además impactó a otro vehículo cuando ya se encontraba volcada. El accidente ocurrió la mañana de este jueves, cuando Ángel ¨N¨, de 21 años, conducía una camioneta Nissan EV 1580 D y perdió el control al descender del puente, provocando que la unidad terminara recostada sobre la vialidad.

Tras la volcadura, la camioneta continuó avanzando y terminó por impactar una Mazda CX-5, conducida por Juana María ¨N¨, de 54 años.

Como consecuencia del accidente, los garrafones con agua que eran transportados en la Nissan quedaron esparcidos sobre el bulevar Fundadores, por lo que fue necesario realizar labores para retirarlos de la vialidad y permitir que la circulación pudiera continuar con normalidad.