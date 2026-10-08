Estrena reparación y se le quema la camioneta en Saltillo

Una camioneta Dodge RAM terminó con daños totales luego de incendiarse mientras circulaba por el bulevar Vito Alessio Robles, frente a la colonia Nazario Ortiz Garza, la mañana de este jueves, en Saltillo. El conductor, identificado como Marco Antonio ¨N¨, de 42 años, se percató de que el vehículo comenzaba a incendiarse mientras avanzaba por la vialidad, por lo que detuvo la marcha y se orilló para ponerse a salvo.

Tras realizarse la llamada al número de emergencias 911 por parte de testigos, al lugar acudieron elementos del Cuerpo de Bomberos, quienes realizaron las maniobras necesarias para controlar y sofocar las llamas que consumían la camioneta.

De acuerdo con el propietario, el vehículo le había sido entregado apenas el miércoles, luego de permanecer en un taller para realizarle una reparación en la bomba de gasolina. El afectado señaló que, de manera preliminar, la reparación realizada al vehículo podría estar relacionada con el incendio; sin embargo, serán las autoridades y los peritajes correspondientes los que determinen la causa del siniestro.