Estrena reparación y se le quema la camioneta en Saltillo

+ Seguir en Seguir en Google
Saltillo
/
    Estrena reparación y se le quema la camioneta en Saltillo
    Elementos del Cuerpo de Bomberos acudieron al lugar para realizar las maniobras necesarias y sofocar las llamas que consumían la unidad. ULISES MARTÍNEZ

El propietario señaló que la unidad había salido del taller apenas un día antes, donde recibió una reparación en la bomba de gasolina

Una camioneta Dodge RAM terminó con daños totales luego de incendiarse mientras circulaba por el bulevar Vito Alessio Robles, frente a la colonia Nazario Ortiz Garza, la mañana de este jueves, en Saltillo.

El conductor, identificado como Marco Antonio ¨N¨, de 42 años, se percató de que el vehículo comenzaba a incendiarse mientras avanzaba por la vialidad, por lo que detuvo la marcha y se orilló para ponerse a salvo.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/destroza-taxista-su-auto-tras-chocar-contra-camion-en-la-carretera-57-DG24000146

Tras realizarse la llamada al número de emergencias 911 por parte de testigos, al lugar acudieron elementos del Cuerpo de Bomberos, quienes realizaron las maniobras necesarias para controlar y sofocar las llamas que consumían la camioneta.

$!El incendio ocurrió frente a la colonia Nazario Ortiz Garza, donde testigos solicitaron apoyo a través del número de emergencias 911.
El incendio ocurrió frente a la colonia Nazario Ortiz Garza, donde testigos solicitaron apoyo a través del número de emergencias 911. ULISES MARTÍNEZ

De acuerdo con el propietario, el vehículo le había sido entregado apenas el miércoles, luego de permanecer en un taller para realizarle una reparación en la bomba de gasolina.

El afectado señaló que, de manera preliminar, la reparación realizada al vehículo podría estar relacionada con el incendio; sin embargo, serán las autoridades y los peritajes correspondientes los que determinen la causa del siniestro.

$!La camioneta Dodge RAM quedó completamente dañada luego de incendiarse mientras circulaba por el bulevar Vito Alessio Robles.
La camioneta Dodge RAM quedó completamente dañada luego de incendiarse mientras circulaba por el bulevar Vito Alessio Robles. ULISES MARTÍNEZ

A pesar de que Marco Antonio detuvo la marcha al detectar el fuego, no fue posible evitar que las llamas se extendieran por la camioneta, que finalmente quedó considerada como pérdida total.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Seguridad
incendios
Última hora Saltillo

Localizaciones


Saltillo

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Conjuro ambiental

Conjuro ambiental
Los niños bajo Saltillo: historias de terror y leyendas de Saltillo

Los niños bajo Saltillo: historias de terror y leyendas de Saltillo
true

POLITICÓN: Manolo Jiménez toma distancia del proceso de liquidación de AHMSA ante ‘síntomas extraños’

true

¿Va Chuma Montemayor para San Lázaro?
El gasto en alquiler ha aumentado considerablemente en la última década, de acuerdo con datos del Inegi.

Coahuila: En 10 años, gasto en rentas se dispara... ¡142%!
Jóvenes de seis colonias del oriente de Saltillo participarán este jueves en el torneo “Calle por Cancha”.

Seis colonias del oriente de Saltillo se enfrentan a policías en ‘Calle por cancha’ este jueves
Anne Carson gana el Nobel de Literatura 2026 por una obra audaz que combina poesía, traducción y tradición clásica con nuevas formas literarias.

Otorgan premio Nobel de Literatura 2026 a Anne Carso, autora canadiense, por una ‘obra audaz e inventiva’
Ambos se han declarado no culpables de los delitos que se les imputan en Estados Unidos.

Serán acusados de presunta tortura a estadounidenses Maduro y Cilia Flores: CNN