Embiste camioneta a motociclista al ignorar el alto, en Saltillo

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    Embiste camioneta a motociclista al ignorar el alto, en Saltillo
    Paramédicos de la Cruz Roja atendieron a Jonathan Rodríguez Octavio, quien presentó una probable fractura. ULISES MARTÍNEZ

Jonathan recibió atención de paramédicos de la Cruz Roja luego del percance, donde testigos señalaron que el conductor de la camioneta no habría realizado el alto correspondiente

Un motociclista de 35 años fue trasladado al Hospital General de Saltillo luego de ser impactado por una camioneta en el cruce de las calles Insurgentes y Pablo L. Sidar, donde el presunto responsable no habría respetado el señalamiento de alto.

El lesionado fue identificado como Jonathan ¨N¨, quien circulaba a bordo de su motocicleta por la calle Pablo L. Sidar y, al llegar a la intersección con Insurgentes, fue embestido por una camioneta Honda CR-V.

Pierde motociclista el control y resulta lesionado en la carretera 57

La unidad era conducida por Wolkiano ¨N¨, de 67 años, quien viajaba en una camioneta. De acuerdo con los testigos del accidente, el conductor no habría realizado el alto correspondiente antes de ingresar al cruce.

$!Testigos señalaron que el conductor de la camioneta presuntamente no respetó el señalamiento de alto antes de ingresar al cruce.
Testigos señalaron que el conductor de la camioneta presuntamente no respetó el señalamiento de alto antes de ingresar al cruce. ULISES MARTÍNEZ

Tras el impacto, Jonathan ¨N¨ salió proyectado y terminó sobre el pavimento, por lo que fue necesaria la intervención de los cuerpos de emergencia para brindarle atención médica.

$!Un motociclista de 35 años resultó lesionado tras colisionar con una camioneta Honda CR-V en Saltillo.
Un motociclista de 35 años resultó lesionado tras colisionar con una camioneta Honda CR-V en Saltillo. ULISES MARTÍNEZ

Paramédicos de la Cruz Roja acudieron al lugar y realizaron una valoración del motociclista. Durante la revisión, determinaron que presentaba una probable fractura, por lo que consideraron necesario trasladarlo a un hospital.

$!Paramédicos de la Cruz Roja atendieron a Jonathan Rodríguez Octavio, quien presentó una probable fractura.
Paramédicos de la Cruz Roja atendieron a Jonathan Rodríguez Octavio, quien presentó una probable fractura. ULISES MARTÍNEZ

Finalmente, el lesionado fue llevado al Hospital General para una evaluación médica más detallada y recibir el tratamiento correspondiente.

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