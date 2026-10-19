Embiste camioneta a motociclista al ignorar el alto, en Saltillo
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Jonathan recibió atención de paramédicos de la Cruz Roja luego del percance, donde testigos señalaron que el conductor de la camioneta no habría realizado el alto correspondiente
Un motociclista de 35 años fue trasladado al Hospital General de Saltillo luego de ser impactado por una camioneta en el cruce de las calles Insurgentes y Pablo L. Sidar, donde el presunto responsable no habría respetado el señalamiento de alto.
El lesionado fue identificado como Jonathan ¨N¨, quien circulaba a bordo de su motocicleta por la calle Pablo L. Sidar y, al llegar a la intersección con Insurgentes, fue embestido por una camioneta Honda CR-V.
La unidad era conducida por Wolkiano ¨N¨, de 67 años, quien viajaba en una camioneta. De acuerdo con los testigos del accidente, el conductor no habría realizado el alto correspondiente antes de ingresar al cruce.
Tras el impacto, Jonathan ¨N¨ salió proyectado y terminó sobre el pavimento, por lo que fue necesaria la intervención de los cuerpos de emergencia para brindarle atención médica.
Paramédicos de la Cruz Roja acudieron al lugar y realizaron una valoración del motociclista. Durante la revisión, determinaron que presentaba una probable fractura, por lo que consideraron necesario trasladarlo a un hospital.
Finalmente, el lesionado fue llevado al Hospital General para una evaluación médica más detallada y recibir el tratamiento correspondiente.