Embiste camioneta a motociclista al ignorar el alto, en Saltillo

Un motociclista de 35 años fue trasladado al Hospital General de Saltillo luego de ser impactado por una camioneta en el cruce de las calles Insurgentes y Pablo L. Sidar, donde el presunto responsable no habría respetado el señalamiento de alto.

El lesionado fue identificado como Jonathan ¨N¨, quien circulaba a bordo de su motocicleta por la calle Pablo L. Sidar y, al llegar a la intersección con Insurgentes, fue embestido por una camioneta Honda CR-V.