Vuelca conductor tras intentar rebasar en Ramos Arizpe

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Saltillo
/ 28 marzo 2026
    Vuelca conductor tras intentar rebasar en Ramos Arizpe
    La unidad presentó daños tras chocar contra la barrera de contención. MARTÍN ROJAS

La volcadura generó afectaciones momentáneas a la circulación, mientras autoridades realizaban las maniobras para retirar la unidad siniestrada

Una aparatosa volcadura se registró durante la madrugada de este sábado sobre el bulevar Miguel Ramos Arizpe, a la altura de los límites con Saltillo, luego de que un automovilista perdiera el control de su unidad al intentar rebasar a un tráiler.

El percance ocurrió alrededor de las 03:00 horas, cuando el conductor de un vehículo de la marca Nissan, modelo Versa, color plata, circulaba a exceso de velocidad con dirección de norte a sur sobre la vialidad antes mencionada.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/cerrones-entre-conductores-dejan-un-auto-volcado-en-un-arroyo-en-saltillo-responsable-se-da-a-la-fuga-MO19718631
$!El accidente ocurrió al intentar rebasar a un tráiler en el bulevar Miguel Ramos Arizpe.
El accidente ocurrió al intentar rebasar a un tráiler en el bulevar Miguel Ramos Arizpe. MARTÍN ROJAS

De acuerdo con los primeros reportes, al intentar adelantar a una pesada unidad, el automovilista perdió el control del volante debido al exceso de velocidad, lo que ocasionó que se impactara contra una barrera de contención.

Tras el choque, el vehículo terminó volcado sobre la carpeta asfáltica, mientras que la pesada unidad quedó con las llantas traseras al filo de la vialidad.

$!El conductor salió por su propio pie sin lesiones de gravedad.
El conductor salió por su propio pie sin lesiones de gravedad. MARTÍN ROJAS

A pesar de lo aparatoso del accidente, el conductor logró salir por su propio pie y no presentó lesiones de consideración, por lo que fue innecesaria la presencia de paramédicos.

Elementos de la Policía Municipal acudieron al sitio para tomar conocimiento de los hechos y coordinar el retiro de la unidad siniestrada, a fin de liberar la circulación. El accidente fue consignado al Ministerio Público de Asuntos Viales para deslindar responsabilidades.

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