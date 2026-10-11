Vuelca en arroyo y abandona su auto en Saltillo; dejo latas de cerveza

Un automovilista terminó volcando su vehículo al fondo de un arroyo durante la madrugada de este domingo, luego de perder el control del volante cuando circulaba por Prolongación Nazario Ortiz Garza, a la altura de la colonia Valle Verde, en Saltillo. Tras el accidente, el conductor fue auxiliado por testigos, pero posteriormente huyó del lugar y dejó abandonada la unidad.

De acuerdo con los primeros reportes, el conductor de un Volkswagen Vento se desplazaba hacia el oriente a una velocidad presuntamente excesiva. Al llegar a una curva, perdió el control de la dirección, brincó el cordón cuneta y salió del camino hasta caer al fondo del arroyo, donde el automóvil terminó volcado.