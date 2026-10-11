Vuelca en arroyo y abandona su auto en Saltillo; dejo latas de cerveza
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El percance ocurrió cerca de las 04:00 horas de este domingo; testigos ayudaron al automovilista a salir de la unidad, donde posteriormente fueron encontradas latas de cerveza
Un automovilista terminó volcando su vehículo al fondo de un arroyo durante la madrugada de este domingo, luego de perder el control del volante cuando circulaba por Prolongación Nazario Ortiz Garza, a la altura de la colonia Valle Verde, en Saltillo. Tras el accidente, el conductor fue auxiliado por testigos, pero posteriormente huyó del lugar y dejó abandonada la unidad.
De acuerdo con los primeros reportes, el conductor de un Volkswagen Vento se desplazaba hacia el oriente a una velocidad presuntamente excesiva. Al llegar a una curva, perdió el control de la dirección, brincó el cordón cuneta y salió del camino hasta caer al fondo del arroyo, donde el automóvil terminó volcado.
Testigos que presenciaron el accidente descendieron para auxiliar al conductor y lograron ayudarlo a salir del vehículo. Sin embargo, una vez que estuvo fuera de la unidad, el hombre se retiró del lugar antes de la llegada de las autoridades, presuntamente para evitar ser detenido, dejando el automóvil abandonado.
Al revisar el interior del Volkswagen, se encontraron diversas latas de cerveza en la parte trasera, lo que generó sospechas sobre un posible consumo de alcohol por parte del conductor, aunque esta situación no pudo ser confirmada en el lugar.
El reporte ingresó a través del Sistema de Emergencias 911 cerca de las 04:00 horas, por lo que elementos de Tránsito Municipal acudieron para tomar conocimiento de los hechos y realizar las diligencias correspondientes. Finalmente, con el apoyo de una grúa, el vehículo fue retirado del arroyo y trasladado a un corralón, mientras las autoridades buscarían establecer la identidad del conductor y las circunstancias del accidente.