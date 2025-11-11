Vuelca joven en arroyo al ceder paso a ambulancia en Saltillo

Un joven cedió el paso a una ambulancia y terminó cayendo a un arroyo la mañana de este martes en el bulevar Luis Donaldo Colosio, antes de su cruce con Eulalio Gutiérrez, en Saltillo.

Según el conductor de la camioneta Ford F-150, Alan ¨N¨, de 19 años, circulaba por el carril central cuando escuchó la ambulancia acercarse. Al ver que el vehículo de emergencias estaba detrás, se desplazó hacia su derecha.

