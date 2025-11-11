Vuelca joven en arroyo al ceder paso a ambulancia en Saltillo

Saltillo
/ 11 noviembre 2025
    Vuelca joven en arroyo al ceder paso a ambulancia en Saltillo
    El joven de 19 años resultó ileso, sufriendo únicamente el susto del accidente. FOTO: ULISES MARTÍNEZ/ VANGUARDIA

El conductor intentó salirse del camino confiando en que el terreno era estable, pero perdió el control y cayó dentro del arroyo

Un joven cedió el paso a una ambulancia y terminó cayendo a un arroyo la mañana de este martes en el bulevar Luis Donaldo Colosio, antes de su cruce con Eulalio Gutiérrez, en Saltillo.

Según el conductor de la camioneta Ford F-150, Alan ¨N¨, de 19 años, circulaba por el carril central cuando escuchó la ambulancia acercarse. Al ver que el vehículo de emergencias estaba detrás, se desplazó hacia su derecha.

$!Familiares llegaron al lugar y contactaron a la aseguradora para evaluar los daños del vehículo.
Familiares llegaron al lugar y contactaron a la aseguradora para evaluar los daños del vehículo. FOTO: ULISES MARTÍNEZ/ VANGUARDIA

Tras hacerlo, intentó salirse del camino y, suponiendo que había piso firme, continuó por el lugar, pero la camioneta comenzó a ladearse hasta volcar, quedando finalmente dentro del arroyo.

$!Elementos de tránsito tomaron conocimiento del incidente y supervisaron la zona tras el accidente.
Elementos de tránsito tomaron conocimiento del incidente y supervisaron la zona tras el accidente. FOTO: ULISES MARTÍNEZ/ VANGUARDIA

Personas y automovilistas que pasaban por el lugar se detuvieron para ayudar al joven, quien, por fortuna, no sufrió lesiones de consideración, quedando solo con el susto del accidente.

Familiares del joven arribaron al lugar, agradecieron que no hubiera ocurrido ninguna desgracia y contactaron a la aseguradora para que evaluara los daños del vehículo, mientras el personal de tránsito se encargaba de tomar conocimiento del incidente.

