Dormita, choca contra árbol y derriba poste en Saltillo; iba a dejar a un menor a la escuela

Un hombre y un menor de edad resultaron ilesos de milagro luego de que su vehículo derribara un árbol y estuvo a punto de derribar por completo un poste en Moctezuma, antes de llegar a Eulalio Gutiérrez, en Saltillo.

El accidente ocurrió minutos antes de las 8:00 horas sobre el bulevar mencionado, donde personal de la Policía Municipal acudió a tomar conocimiento del siniestro.

