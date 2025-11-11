Dormita, choca contra árbol y derriba poste en Saltillo; iba a dejar a un menor a la escuela
El conductor y el menor resultaron ilesos; familiares acudieron por el niño mientras la Policía Municipal tomó conocimiento del accidente
Un hombre y un menor de edad resultaron ilesos de milagro luego de que su vehículo derribara un árbol y estuvo a punto de derribar por completo un poste en Moctezuma, antes de llegar a Eulalio Gutiérrez, en Saltillo.
El accidente ocurrió minutos antes de las 8:00 horas sobre el bulevar mencionado, donde personal de la Policía Municipal acudió a tomar conocimiento del siniestro.
Según la versión del conductor, llevaba a un menor de 9 años a la escuela, pero se quedó dormido al volante, lo que provocó que el automóvil subiera al camellón central.
Para su mala fortuna, el vehículo, un Nissan Sentra, chocó contra un árbol, pasando por encima de él, y posteriormente impactó un poste que llegó a derribar.
Por fortuna, el conductor y el menor no presentaron lesiones, por lo que no se requirió la presencia de una ambulancia. Sin embargo, la Policía Municipal se encargó de documentar el accidente.
Familiares acudieron por el menor, mientras que el conductor permaneció en el lugar para esperar la grúa y la aseguradora, a fin de que se responsabilizara por los daños ocasionados.