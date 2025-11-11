Dormita, choca contra árbol y derriba poste en Saltillo; iba a dejar a un menor a la escuela

Saltillo
/ 11 noviembre 2025
    Dormita, choca contra árbol y derriba poste en Saltillo; iba a dejar a un menor a la escuela
    El automóvil Nissan Sentra quedó sobre el camellón tras chocar contra un árbol y un poste en Moctezuma. FOTO: ULISES MARTÍNEZ/ VANGUARDIA

El conductor y el menor resultaron ilesos; familiares acudieron por el niño mientras la Policía Municipal tomó conocimiento del accidente

Un hombre y un menor de edad resultaron ilesos de milagro luego de que su vehículo derribara un árbol y estuvo a punto de derribar por completo un poste en Moctezuma, antes de llegar a Eulalio Gutiérrez, en Saltillo.

El accidente ocurrió minutos antes de las 8:00 horas sobre el bulevar mencionado, donde personal de la Policía Municipal acudió a tomar conocimiento del siniestro.

$!Árbol y poste resultaron dañados tras el impacto, evidenciando la magnitud del accidente.
Árbol y poste resultaron dañados tras el impacto, evidenciando la magnitud del accidente. FOTO: ULISES MARTÍNEZ/ VANGUARDIA

Según la versión del conductor, llevaba a un menor de 9 años a la escuela, pero se quedó dormido al volante, lo que provocó que el automóvil subiera al camellón central.

$!El conductor indicó que se quedó dormido mientras llevaba al menor a la escuela.
El conductor indicó que se quedó dormido mientras llevaba al menor a la escuela. FOTO: ULISES MARTÍNEZ/ VANGUARDIA

Para su mala fortuna, el vehículo, un Nissan Sentra, chocó contra un árbol, pasando por encima de él, y posteriormente impactó un poste que llegó a derribar.

Por fortuna, el conductor y el menor no presentaron lesiones, por lo que no se requirió la presencia de una ambulancia. Sin embargo, la Policía Municipal se encargó de documentar el accidente.

$!Policía Municipal acudió al lugar para tomar conocimiento del accidente sin lesionados.
Policía Municipal acudió al lugar para tomar conocimiento del accidente sin lesionados. FOTO: ULISES MARTÍNEZ/ VANGUARDIA

Familiares acudieron por el menor, mientras que el conductor permaneció en el lugar para esperar la grúa y la aseguradora, a fin de que se responsabilizara por los daños ocasionados.

