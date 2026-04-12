Se estrella motociclista contra camellón y termina con fractura expuesta, en Saltillo

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Saltillo
/ 12 abril 2026
    Se estrella motociclista contra camellón y termina con fractura expuesta, en Saltillo
    Elementos de Tránsito Municipal acudieron al lugar para tomar conocimiento del percance y abanderar la circulación, evitando un segundo accidente en la zona. MARTÍN ROJAS

El hombre, quien presuntamente conducía en estado de ebriedad, rechazó ser trasladado por paramédicos, por lo que sus familiares lo llevaron a un hospital por sus propios medios

Un motociclista resultó lesionado luego de impactarse contra un muro de contención durante la madrugada de este domingo, justo frente a la colonia Guerrero, en Saltillo.

Los hechos se registraron alrededor de las 00:30 horas, cuando el involucrado, identificado como Edgar Francisco ¨N¨, de 38 años, transitaba a bordo de una motocicleta sobre el periférico Luis Echeverría Álvarez, con dirección de norte a sur.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/saltillo-se-pasa-en-rojo-y-provoca-fallecimiento-de-una-mujer-HF19944003
$!Familiares del motociclista arribaron al lugar del accidente para retirar la unidad siniestrada, la cual fue subida a un vehículo particular tras quedar inservible por el impacto.
Familiares del motociclista arribaron al lugar del accidente para retirar la unidad siniestrada, la cual fue subida a un vehículo particular tras quedar inservible por el impacto. MARTÍN ROJAS

El hombre, quien presuntamente conducía bajo los efectos del alcohol, justo en la entrada de la colonia antes mencionada, debido al estado en el que se encontraba, se impactó de manera aparatosa contra el camellón central, para posteriormente caer abruptamente sobre la carpeta asfáltica.

Testigos de lo ocurrido llamaron al número de emergencias 911 para solicitar la presencia de las autoridades correspondientes, pues el involucrado presentó una fractura expuesta en la mano izquierda.

$!Paramédicos de la Cruz Roja valoraron al lesionado en el sitio; sin embargo, el hombre decidió no ser trasladado en ambulancia y fue llevado por sus familiares a un hospital.
Paramédicos de la Cruz Roja valoraron al lesionado en el sitio; sin embargo, el hombre decidió no ser trasladado en ambulancia y fue llevado por sus familiares a un hospital. MARTÍN ROJAS

Al lugar acudieron elementos de Tránsito Municipal, quienes tomaron conocimiento de lo ocurrido, además de abanderar la circulación para prevenir otro accidente.

Familiares del lesionado arribaron al lugar de los hechos para tomar la motocicleta, totalmente destruida, y subirla a un vehículo sedán, para posteriormente retirarse del sitio.

Paramédicos de la Cruz Roja arribaron al percance para la valoración del hombre, quien, pese a la magnitud de la lesión, no quiso ser trasladado en la ambulancia, pues sus familiares indicaron que lo trasladarían por sus propios medios a un nosocomio.

Finalmente, al no haber daños al municipio, los oficiales se retiraron del sitio, reanudando la circulación en la vialidad.

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