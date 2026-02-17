Vuelca joven transportista en el libramiento OFT; sale ileso
La circulación se vio parcialmente afectada mientras autoridades estatales realizaban maniobras para retirar la unidad y deslindar responsabilidades
Carlos, de 18 años, joven transportista, volcó la unidad que conducía y terminó fuera del camino sobre el libramiento Óscar Flores Tapia, a la altura del kilómetro 6, en los carriles que van de Ramos Arizpe hacia Arteaga, antes del cruce con el bulevar Los Pastores.
El accidente ocurrió cuando el conductor perdió el control del vehículo, propiedad de la empresa JColorado, lo que provocó que saliera de la carpeta asfáltica. Intentó reincorporarse a la vialidad, pero no lo consiguió y la unidad volcó a un costado del camino. Pese a lo aparatoso del percance, el joven no presentó lesiones de consideración.
En su declaración, el transportista señaló que otro automóvil se le aproximó demasiado, situación que —según dijo— lo obligó a maniobrar, lo que derivó en la pérdida de control. Afirmó que no se quedó dormido al volante.
Elementos de la Policía Estatal acudieron al sitio para tomar conocimiento del hecho, asegurar la zona y coordinar el retiro de la unidad siniestrada, a fin de restablecer la circulación en el tramo afectado.
Las autoridades estatales iniciaron las diligencias correspondientes para esclarecer las causas del accidente y determinar si intervino otro vehículo o si se trató de un caso de distracción o somnolencia al conducir.