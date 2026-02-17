Vuelca joven transportista en el libramiento OFT; sale ileso

Carlos, de 18 años, joven transportista, volcó la unidad que conducía y terminó fuera del camino sobre el libramiento Óscar Flores Tapia, a la altura del kilómetro 6, en los carriles que van de Ramos Arizpe hacia Arteaga, antes del cruce con el bulevar Los Pastores.

El accidente ocurrió cuando el conductor perdió el control del vehículo, propiedad de la empresa JColorado, lo que provocó que saliera de la carpeta asfáltica. Intentó reincorporarse a la vialidad, pero no lo consiguió y la unidad volcó a un costado del camino. Pese a lo aparatoso del percance, el joven no presentó lesiones de consideración.

TE PUEDE INTERESAR: Choca y culpa a otro vehículo, en Saltillo