Choca y culpa a otro vehículo, en Saltillo

Un hombre destruyó el vehículo que conducía al chocar contra las nomenclaturas del bulevar Francisco Coss y Cuatrociénegas, en la colonia República.

Todo ocurrió cuando Juan José Martínez manejaba un Nissan March hacia el poniente por el bulevar Coss. Aseguró que una camioneta de la marca Equinox, color azul marino, lo chocó por alcance. El impacto lo sacó del camino y, al subir a la banqueta, se estrelló directamente contra la base de la nomenclatura.

TE PUEDE INTERESAR: Protagonizan adolescentes intento de escape en Casa Cuna de Saltillo; Fiscalía descarta proceso penal en su contra

Luego de sufrir el segundo percance, la camioneta huyó del lugar; sin embargo, Tránsito Municipal mencionó que el vehículo no presentaba impacto. Por lo tanto, el accidente fue clasificado como choque contra objeto fijo y se solicitó la intervención de la compañía aseguradora para evaluar los daños materiales.

El auto fue llevado a un corralón municipal, donde quedará a disposición del agente del Ministerio Público.