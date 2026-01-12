Sexagenaria intenta recoger su bolso, pierde el control y vuelca, al sur de Saltillo

Recoger el bolso que había quedado en el piso del automóvil fue lo que provocó que una mujer de 67 años perdiera el control de su vehículo, cruzara una cuchilla divisoria y terminara volcando, al sur de Saltillo , accidente en el que su esposo resultó lesionado.

El percance se reportó minutos después de las 7:00 de la mañana, en la parte lateral del puente de Valle Dorado, con dirección al periférico. Al lugar acudió en pocos minutos personal de la Policía Municipal para tomar conocimiento de los hechos y asegurar la zona.

Asimismo, arribó una ambulancia de la Cruz Roja, cuyos paramédicos brindaron atención prehospitalaria a Jorge Luis “N”, de 70 años de edad, quien presentaba un fuerte dolor en la cadera. Su esposa, Catalina “N”, de 67 años, refirió dolor en diversas partes del cuerpo.

De acuerdo con la declaración de la conductora ante las autoridades, se agachó para tomar su bolso sin percatarse de que, al hacerlo, giró el volante hacia su mano derecha, lo que ocasionó que el vehículo pasara por encima de la cuchilla divisoria que separa los carriles centrales de los laterales, provocando la volcadura.