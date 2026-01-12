Sexagenaria intenta recoger su bolso, pierde el control y vuelca, al sur de Saltillo

    El vehículo terminó volcado tras cruzar la cuchilla divisoria que separa los carriles centrales y laterales del puente de Valle Dorado. FOTO: ULISES MARTÍNEZ

Una distracción al interior del vehículo derivó en una volcadura, dejando como saldo a un hombre de 70 años lesionado y cuantiosos daños materiales

Recoger el bolso que había quedado en el piso del automóvil fue lo que provocó que una mujer de 67 años perdiera el control de su vehículo, cruzara una cuchilla divisoria y terminara volcando, al sur de Saltillo, accidente en el que su esposo resultó lesionado.

$!El auto se derrapó por más de 30 metros .
El auto se derrapó por más de 30 metros . FOTO: ULISES MARTÍNEZ

El percance se reportó minutos después de las 7:00 de la mañana, en la parte lateral del puente de Valle Dorado, con dirección al periférico. Al lugar acudió en pocos minutos personal de la Policía Municipal para tomar conocimiento de los hechos y asegurar la zona.

Asimismo, arribó una ambulancia de la Cruz Roja, cuyos paramédicos brindaron atención prehospitalaria a Jorge Luis “N”, de 70 años de edad, quien presentaba un fuerte dolor en la cadera. Su esposa, Catalina “N”, de 67 años, refirió dolor en diversas partes del cuerpo.

De acuerdo con la declaración de la conductora ante las autoridades, se agachó para tomar su bolso sin percatarse de que, al hacerlo, giró el volante hacia su mano derecha, lo que ocasionó que el vehículo pasara por encima de la cuchilla divisoria que separa los carriles centrales de los laterales, provocando la volcadura.

$!Paramédicos de la Cruz Roja atendieron en el lugar a la pareja de adultos mayores antes de trasladarlos al Hospital General.
Paramédicos de la Cruz Roja atendieron en el lugar a la pareja de adultos mayores antes de trasladarlos al Hospital General. FOTO: ULISES MARTÍNEZ

Ambos ocupantes fueron trasladados al Hospital General para su valoración médica, mientras que personal de grúas realizó las maniobras correspondientes para retirar el vehículo y trasladarlo a un corralón municipal. Las autoridades informaron que se evaluarán los daños ocasionados a la infraestructura pública, los cuales deberán ser cubiertos a través de la aseguradora del automóvil.

