Vuelca tráiler cargado de acero en Los Chorros y paraliza la carretera 58

El kilómetro 232 de la carretera 58, en el tramo de Los Chorros, una vez más fue testigo de un accidente vial la madrugada de este sábado, en dirección de Matehuala a Saltillo. Cerca de las 02:00 horas se registró el accidente, en el que participó un tráiler de la empresa Trucka, el cual circulaba procedente de San Luis Potosí con dirección a Laredo.

Al parecer, el peso de la carga de rollos de acero para neumáticos originó que Jonathan ¨N¨, de 37 años, perdiera el control de la unidad y esta comenzara a ladearse hacia su lado derecho. Desafortunadamente para el operador y los demás transportistas y automovilistas que transitaban por la zona, el vehículo perdió la vertical por completo y terminó volcándose contra el talud de la sierra.

Personal de Caminos y Puentes Federales recibió el reporte alrededor de las 02:00 horas, acudiendo con ambulancias al lugar para tomar conocimiento y atender al operador, quien no presentó lesiones de consideración, permaneciendo en el sitio mientras daba aviso a su aseguradora y a la línea de transporte sobre lo sucedido. Elementos de la Guardia Nacional acudieron a tomar conocimiento y se solicitaron grúas para el levantamiento del vehículo y su traslado a un corralón de la ciudad.

La circulación se vio afectada por varias horas, hasta que cerca de las 07:30 horas se logró liberar la vialidad para que los automovilistas y transportistas continuaran su camino.