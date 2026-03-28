Se queda dormido joven al volante y choca frente a plaza comercial, en Saltillo
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El accidente provocó la movilización de elementos de Tránsito Municipal para retirar la unidad y prevenir riesgos a otros automovilistas
Un joven protagonizó un fuerte accidente durante la madrugada de este sábado sobre el bulevar Eulalio Gutiérrez Treviño, al norte de Saltillo, luego de presuntamente quedarse dormido mientras conducía a exceso de velocidad.
Los hechos ocurrieron minutos antes de las 04:00 horas, cuando el conductor de un Mazda 2 color rojo circulaba con dirección de norte a sur y, al pasar un semáforo a la altura de Plaza Patio, metros antes de la intersección con el bulevar Jesús Valdez Sánchez, perdió el control de la unidad.
De acuerdo con los primeros reportes, el automóvil subió al cordón cuneta y terminó impactándose de manera frontal contra la base de un puente peatonal, dejando severamente dañada la parte frontal del vehículo.
A pesar de lo aparatoso del percance, el conductor no presentó lesiones de gravedad, por lo que no fue necesario su traslado a un hospital.
Testigos de lo ocurrido solicitaron la presencia de las autoridades correspondientes, por lo que elementos de Tránsito Municipal acudieron al lugar para tomar conocimiento de los hechos y coordinar el retiro de la unidad, a fin de evitar riesgos para otros automovilistas.
Finalmente, la unidad fue remolcada mediante una grúa, y el accidente fue consignado al Ministerio Público de Asuntos Viales, donde se deslindarán las responsabilidades.