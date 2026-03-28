Se queda dormido joven al volante y choca frente a plaza comercial, en Saltillo

Un joven protagonizó un fuerte accidente durante la madrugada de este sábado sobre el bulevar Eulalio Gutiérrez Treviño, al norte de Saltillo, luego de presuntamente quedarse dormido mientras conducía a exceso de velocidad.

Los hechos ocurrieron minutos antes de las 04:00 horas, cuando el conductor de un Mazda 2 color rojo circulaba con dirección de norte a sur y, al pasar un semáforo a la altura de Plaza Patio, metros antes de la intersección con el bulevar Jesús Valdez Sánchez, perdió el control de la unidad.