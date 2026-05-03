Vuelca tráiler cargado de aguacate en la 57 y paraliza circulación

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    Vuelca tráiler cargado de aguacate en la 57 y paraliza circulación
    De acuerdo con los primeros reportes, el exceso de velocidad habría provocado que el conductor perdiera el control y se impactara contra un talud. CORTESÍA

El accidente mantuvo parcialmente cerrada la circulación por más de tres horas mientras se realizaban maniobras para retirar la unidad y limpiar la vía

La carretera federal 57, en el tramo Saltillo–Los Chorros, se vio afectada por más de tres horas la madrugada de este domingo, a la altura del kilómetro 232.

El tractocamión transportaba más de 20 toneladas de aguacate y, cerca de las 04:00 horas, circulaba con rumbo a la ciudad de Monterrey. El vehículo, propiedad de la línea Transportes Refrigerados, se descontroló aparentemente por el exceso de velocidad.

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La unidad chocó contra un talud, lo que provocó su volcadura y afectó el carril de sur a norte, donde la carga se esparció sobre la carretera.

Por fortuna, el conductor no resultó herido, a pesar de que fue atendido por paramédicos de Caminos y Puentes Federales (Capufe).

Fue la Guardia Nacional, división carreteras, la que se hizo cargo de tomar conocimiento del accidente, ordenando el levantamiento del vehículo involucrado, así como las labores de limpieza de la vía.

Todo fue consignado ante la agencia investigadora del Ministerio Público en Arteaga, Coahuila.

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