Vuelca tráiler cargado de bebidas energéticas en la carretera 57

+ Seguir en Seguir en Google
Saltillo
/
    Vuelca tráiler cargado de bebidas energéticas en la carretera 57
    El conductor resultó ileso tras perder el control del tráiler durante la madrugada. MARTÍN ROJAS

El conductor habría dormitado al volante, perdió el control del tráiler y terminó volcado a un costado de la carretera

Un tráiler que transportaba bebidas energéticas terminó volcado durante la madrugada sobre la carretera federal 57, en el tramo conocido como La Carbonera, luego de que su conductor presuntamente dormitara mientras se encontraba al volante.

El operador habría perdido el control de la pesada unidad, provocando que saliera del camino y terminara volcada a un costado de la carretera. El accidente generó daños considerables en el tráiler y parte de la mercancía que transportaba.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/investigan-autoridades-robos-a-vivienda-en-el-poniente-de-saltillo-EP23682204
$!Autoridades acudieron al sitio para tomar conocimiento del accidente y retirar la unidad.
Autoridades acudieron al sitio para tomar conocimiento del accidente y retirar la unidad. MARTÍN ROJAS

A pesar de lo aparatoso del percance, el conductor resultó ileso y no requirió atención médica, por lo que únicamente se reportaron pérdidas materiales.

Autoridades acudieron al lugar para tomar conocimiento del accidente y coordinar las maniobras para retirar la unidad, mientras se realizaban las diligencias correspondientes para deslindar responsabilidades.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Accidentes
Última hora Saltillo

Localizaciones


Coahuila
CARRETERA 57

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Cuatro personas fueron detenidas en Ciudad de México; uno de ellos estaría vinculado con uno de los robos en la ciudad.

Roban en fraccionamientos del norte de Saltillo clonando tags; detienen a colombiano
La verdad histórica de la barrera histórica

La verdad histórica de la barrera histórica
true

Manolo Jiménez y los números que marcan el rumbo de Coahuila
true

POLITICÓN: ¿Quién es Octavio Pous Escalante, el postor sin rostro de AHMSA?
Los conductores fueron detectados a través de las cámaras del C2 y patrullajes en arterias de alto flujo vehicular.

Operativo nocturno en Saltillo: detienen a 11 motociclistas y aseguran 8 vehículos por alterar el orden
Carolina Viggiano adquirió dos terrenos en el Club de Golf Pachuca por un monto menor al valor señalado para ambos.

Cuestionan a senadora Carolina Viggiano por la compra de dos terrenos en Pachuca a precios inferiores a sus valores
El grupo encabezado por Karla Wheelock recorrió la llamada “Whiskey Route” durante su ascenso al Kilimanjaro, en Tanzania.

Coahuilenses llegan a la cima del Kilimanjaro junto a Karla Wheelock
Un asesor de la Casa Blanca dijo que a la reunión también asistieron altos funcionarios estadounidenses, entre ellos el secretario de Estado, Marco Rubio, y el subjefe de gabinete, Stephen Miller.

Delcy Rodríguez celebra reunión histórica con Trump en NY, mientras Maduro languidece en una cárcel cercana