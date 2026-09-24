Vuelca tráiler cargado de bebidas energéticas en la carretera 57

Un tráiler que transportaba bebidas energéticas terminó volcado durante la madrugada sobre la carretera federal 57, en el tramo conocido como La Carbonera, luego de que su conductor presuntamente dormitara mientras se encontraba al volante.

El operador habría perdido el control de la pesada unidad, provocando que saliera del camino y terminara volcada a un costado de la carretera. El accidente generó daños considerables en el tráiler y parte de la mercancía que transportaba.