Vuelca tráiler cargado de bebidas energéticas en la carretera 57
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El conductor habría dormitado al volante, perdió el control del tráiler y terminó volcado a un costado de la carretera
Un tráiler que transportaba bebidas energéticas terminó volcado durante la madrugada sobre la carretera federal 57, en el tramo conocido como La Carbonera, luego de que su conductor presuntamente dormitara mientras se encontraba al volante.
El operador habría perdido el control de la pesada unidad, provocando que saliera del camino y terminara volcada a un costado de la carretera. El accidente generó daños considerables en el tráiler y parte de la mercancía que transportaba.
A pesar de lo aparatoso del percance, el conductor resultó ileso y no requirió atención médica, por lo que únicamente se reportaron pérdidas materiales.
Autoridades acudieron al lugar para tomar conocimiento del accidente y coordinar las maniobras para retirar la unidad, mientras se realizaban las diligencias correspondientes para deslindar responsabilidades.