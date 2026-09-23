Investigan autoridades robos a vivienda en el poniente de Saltillo

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    Investigan autoridades robos a vivienda en el poniente de Saltillo
    Grabaciones facilitadas por vecinos muestran al implicado cargando un televisor a plena luz del día. CORTESÍA

Autoridades buscan identificar a un hombre señalado por vecinos como posible implicado en atracos registrados durante las primeras horas de la mañana en Balcones y otras colonias

La Policía Municipal de Saltillo mantiene abiertas las investigaciones para dar con el paradero de un sujeto señalado como el responsable de una serie de robos en las colonias como Balcones, Puerto de la Virgen y Guayulera.

De acuerdo con las indagatorias preliminares de las autoridades, el individuo habría operado durante las primeras horas de la mañana y realizado vigilancia previa sobre las rutinas de sus posibles víctimas.

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El caso más reciente se registró en la colonia Balcones, donde una afectada, quien solicitó el anonimato por temor a represalias, reportó un robo ocurrido alrededor de las 07:20 horas.

“Generalmente mi esposo y yo siempre salimos a trabajar, de que a las 6 de la mañana nos vamos de la casa. Entonces, damos por hecho que el chico pues ya nos tenía ahí como que vigilados”, declaró la denunciante.

El señalamiento refiere que el implicado ingresó por el patio posterior tras derribar la protección de una ventana y romper un cristal para sustraer pertenencias de valor.

$!Cámaras de vigilancia captaron al presunto responsable desplazándose por la calle con pertenencias sustraídas en el sector poniente.
Cámaras de vigilancia captaron al presunto responsable desplazándose por la calle con pertenencias sustraídas en el sector poniente. CORTESÍA

“Se robó la pantalla, el Xbox, un maletín con herramientas que traía taladro y pulidor, también se robó joyería de mi casa, una Mac, un celular y las llaves de mi carro”, detalló.

Grabaciones obtenidas por vecinos mostrarían al sospechoso trasladando algunos de los objetos sustraídos por la vía pública durante el día.

“En las cámaras se capta como va este chico pasando con la pantalla”, añadió la denunciante.

Fuentes cercanas a las pesquisas confirman que la vestimenta descrita coincide con la del presunto responsable de otros hurtos en el sector, incluyendo el cometido en un jardín de niños.

$!El sujeto fue grabado durante las primeras horas de la mañana tras realizar un atraco a un domicilio de la colonia Balcones.
El sujeto fue grabado durante las primeras horas de la mañana tras realizar un atraco a un domicilio de la colonia Balcones. CORTESÍA

“Nos dijeron que es un chavo que estuvo en el penal y tiene poco que salió. Se dedica a andar robando y metiéndose a todos lados”, concluyó la afectada.

Las corporaciones de seguridad continúan reuniendo elementos de prueba y revisando imágenes de cámaras de vigilancia para avanzar en la identificación del hombre señalado.

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Manuel Rodríguez

Manuel Rodríguez

Ha realizado reportajes para empresas nacionales e internacionales en diversas plataformas multimedia como Univisión, TV Azteca y Televisa. Generador de contenido en temas locales y estatales diversos; investigador de historias urbanas y de vida. Ganador de múltiples premios estatales de periodismo, así como de la Universidad Autónoma de Coahuila. Egresado de la Universidad Americana del Noreste.

Instagram: disruptive_mx

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