Ramos Arizpe: grupo de 15 irrumpe en vivienda por una deuda; causan destrozos y detienen a diez

Una noche de terror vivió una mujer de Ramos Arizpe luego de que un grupo de aproximadamente 15 hombres irrumpiera violentamente en su domicilio para, presuntamente, cobrarle una deuda, causando cuantiosos daños tanto en la vivienda como en un automóvil. Los hechos ocurrieron al filo de la medianoche del miércoles, en calles de la colonia Cactus, donde la afectada se encontraba descansando cuando repentinamente escuchó fuertes estruendos.

Al salir para saber qué ocurría, se encontró con un grupo de hombres que presuntamente comenzó a arrojar piedras y diversos objetos contra la vivienda, provocando que varios cristales terminaran completamente destrozados. Pero la agresión no terminó ahí, pues los sujetos habrían forzado la entrada para ingresar al domicilio y causar destrozos en el interior, dañando muebles y aparatos electrodomésticos. Además, los agresores arremetieron contra un automóvil que se encontraba estacionado afuera de la vivienda, provocándole también daños de consideración. De acuerdo con los afectados, todo habría ocurrido como represalia por un supuesto préstamo que no había sido liquidado, señalando a presuntos integrantes de la Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas (UNTA) como quienes habrían participado en el ataque.