Ramos Arizpe: grupo de 15 irrumpe en vivienda por una deuda; causan destrozos y detienen a diez

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Saltillo
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    Ramos Arizpe: grupo de 15 irrumpe en vivienda por una deuda; causan destrozos y detienen a diez
    Diez personas fueron aseguradas por la Policía Municipal tras el enfrentamiento registrado por el supuesto cobro de una deuda. MARTÍN ROJAS

Un grupo de aproximadamente 15 hombres irrumpió en una vivienda de la colonia Cactus, presuntamente para cobrar una deuda; diez personas fueron aseguradas y les habrían encontrado machetes

Una noche de terror vivió una mujer de Ramos Arizpe luego de que un grupo de aproximadamente 15 hombres irrumpiera violentamente en su domicilio para, presuntamente, cobrarle una deuda, causando cuantiosos daños tanto en la vivienda como en un automóvil.

Los hechos ocurrieron al filo de la medianoche del miércoles, en calles de la colonia Cactus, donde la afectada se encontraba descansando cuando repentinamente escuchó fuertes estruendos.

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Al salir para saber qué ocurría, se encontró con un grupo de hombres que presuntamente comenzó a arrojar piedras y diversos objetos contra la vivienda, provocando que varios cristales terminaran completamente destrozados.

Pero la agresión no terminó ahí, pues los sujetos habrían forzado la entrada para ingresar al domicilio y causar destrozos en el interior, dañando muebles y aparatos electrodomésticos.

Además, los agresores arremetieron contra un automóvil que se encontraba estacionado afuera de la vivienda, provocándole también daños de consideración.

De acuerdo con los afectados, todo habría ocurrido como represalia por un supuesto préstamo que no había sido liquidado, señalando a presuntos integrantes de la Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas (UNTA) como quienes habrían participado en el ataque.

$!Presuntos integrantes de un grupo irrumpieron en una vivienda de la colonia Cactus y causaron daños en el inmueble y un automóvil.
Presuntos integrantes de un grupo irrumpieron en una vivienda de la colonia Cactus y causaron daños en el inmueble y un automóvil. MARTÍN ROJAS

Tras recibir el reporte, elementos de la Policía Municipal se trasladaron hasta el lugar para controlar la situación y evitar que la agresión continuara. Durante el operativo, diez personas fueron aseguradas, a quienes presuntamente se les encontraron machetes.

Posteriormente, los afectados acudieron a las instalaciones de la comandancia municipal para rendir su declaración y reportar formalmente los daños ocasionados.

Sin embargo, los presuntos responsables también se presentaron en las instalaciones policiales, donde nuevamente se registró una acalorada discusión entre ambas partes, por lo que los oficiales tuvieron que intervenir para evitar que el conflicto pasara nuevamente a los golpes.

Finalmente, las autoridades se entrevistaron con los involucrados y los orientaron para que presentaran la denuncia correspondiente ante el Ministerio Público, donde se determinará la responsabilidad de quienes hayan participado en los hechos y deberán responder por los daños ocasionados.

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