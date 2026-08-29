Vuelca tráiler en Los Chorros; maniobras se prolongan cinco horas

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Saltillo
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    Vuelca tráiler en Los Chorros; maniobras se prolongan cinco horas
    Paramédicos de Capufe valoraron al operador, quien no requirió ser trasladado a un hospital. MARTÍN ROJAS

La unidad quedó atravesada sobre la carretera 57 luego de impactarse contra las barreras divisoras; el operador resultó prácticamente ileso

ARTEAGA, COAH.- Un aparatoso accidente protagonizado por un tráiler provocó el cierre parcial y complicaciones a la circulación durante la madrugada de este sábado sobre la carretera federal 57, en el tramo conocido como Los Chorros.

Los hechos ocurrieron minutos después de la medianoche, cuando el operador de una unidad perteneciente a la empresa Transportes Innovativos circulaba con dirección a Matehuala. De acuerdo con la información recabada, presuntamente viajaba a exceso de velocidad y perdió el control al llegar al kilómetro 231.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/en-saltillo-hombre-muere-camino-al-hospital-ND23136478
$!Las maniobras para retirar el tráiler y limpiar la carretera se prolongaron durante aproximadamente cinco horas.
Las maniobras para retirar el tráiler y limpiar la carretera se prolongaron durante aproximadamente cinco horas. MARTÍN ROJAS

Al ingresar a una curva pronunciada, el conductor no logró controlar la pesada unidad y terminó impactándose contra las barreras divisoras de carril, conocidas como “ballenas”. Posteriormente, el tráiler volcó sobre la carpeta asfáltica.

El accidente fue reportado a los números de emergencia. Elementos de la Guardia Nacional acudieron al sitio y realizaron labores de abanderamiento para evitar otro percance.

$!Elementos de la Guardia Nacional acudieron al lugar para abanderar la zona mientras se atendía el accidente.
Elementos de la Guardia Nacional acudieron al lugar para abanderar la zona mientras se atendía el accidente. MARTÍN ROJAS

Paramédicos de Caminos y Puentes Federales (Capufe) también acudieron para valorar al operador, quien, pese a lo aparatoso del accidente, resultó prácticamente ileso y no requirió traslado a un hospital.

Debido a que el tráiler quedó atravesado sobre la carretera, fue necesario realizar un cierre parcial de la circulación mientras se llevaban a cabo las maniobras para retirar la unidad y limpiar los restos que quedaron esparcidos sobre el pavimento.

$!La unidad quedó atravesada sobre la carretera, por lo que fue necesario cerrar parcialmente la circulación durante las maniobras.
La unidad quedó atravesada sobre la carretera, por lo que fue necesario cerrar parcialmente la circulación durante las maniobras. MARTÍN ROJAS

Las labores se prolongaron durante aproximadamente cinco horas, lo que generó una intensa carga vehicular y mantuvo prácticamente paralizada la circulación en este tramo carretero.

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