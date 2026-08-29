En Saltillo, hombre muere camino al hospital

Un hombre de 53 años perdió la vida luego de comenzar a sentirse mal y ser encontrado inconsciente por uno de sus familiares al interior de su domicilio, en Saltillo. La víctima fue identificada como Saúl, quien, de acuerdo con sus familiares, momentos antes comenzó a sentirse mal y decidió retirarse a su habitación para descansar.

Más tarde, uno de sus primos acudió a buscarlo y lo encontró inconsciente y sin responder a los llamados, por lo que pidió ayuda a otros familiares que se encontraban en el lugar. Entre varios lo sacaron de la vivienda y lo abordaron a un vehículo particular con la intención de trasladarlo a un hospital. Sin embargo, mientras se encontraban en la vía pública, advirtieron que el hombre presentaba rigidez y solicitaron la presencia de los cuerpos de emergencia. Paramédicos de la Cruz Roja acudieron al sitio y, tras revisar a Saúl, confirmaron que ya no contaba con signos vitales.

Ante el fallecimiento, se dio aviso a elementos de la Fiscalía General del Estado, quienes acudieron para realizar las diligencias correspondientes y ordenar el levantamiento del cuerpo. Los familiares señalaron desconocer si el hombre padecía alguna enfermedad o condición médica previa, por lo que será la necropsia de ley la que permita establecer con precisión la causa de su fallecimiento.