En Saltillo, hombre muere camino al hospital

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    En Saltillo, hombre muere camino al hospital
    Elementos de la Fiscalía acudieron al lugar para realizar las diligencias y ordenar el levantamiento del cuerpo. MARTÍN ROJAS

Saúl, de 53 años, fue encontrado inconsciente dentro de su vivienda; paramédicos de la Cruz Roja confirmaron posteriormente que ya no tenía signos vitales

Un hombre de 53 años perdió la vida luego de comenzar a sentirse mal y ser encontrado inconsciente por uno de sus familiares al interior de su domicilio, en Saltillo.

La víctima fue identificada como Saúl, quien, de acuerdo con sus familiares, momentos antes comenzó a sentirse mal y decidió retirarse a su habitación para descansar.

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Más tarde, uno de sus primos acudió a buscarlo y lo encontró inconsciente y sin responder a los llamados, por lo que pidió ayuda a otros familiares que se encontraban en el lugar.

Entre varios lo sacaron de la vivienda y lo abordaron a un vehículo particular con la intención de trasladarlo a un hospital. Sin embargo, mientras se encontraban en la vía pública, advirtieron que el hombre presentaba rigidez y solicitaron la presencia de los cuerpos de emergencia.

Paramédicos de la Cruz Roja acudieron al sitio y, tras revisar a Saúl, confirmaron que ya no contaba con signos vitales.

$!Familiares intentaban trasladar a Saúl a un hospital luego de encontrarlo inconsciente en su vivienda; paramédicos confirmaron que ya no tenía signos vitales.
Familiares intentaban trasladar a Saúl a un hospital luego de encontrarlo inconsciente en su vivienda; paramédicos confirmaron que ya no tenía signos vitales. MARTÍN ROJAS

Ante el fallecimiento, se dio aviso a elementos de la Fiscalía General del Estado, quienes acudieron para realizar las diligencias correspondientes y ordenar el levantamiento del cuerpo.

Los familiares señalaron desconocer si el hombre padecía alguna enfermedad o condición médica previa, por lo que será la necropsia de ley la que permita establecer con precisión la causa de su fallecimiento.

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