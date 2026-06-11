Vuelca tráiler en Los Chorros tras presuntamente quedarse dormido

Una volcadura de tractocamión se registró la mañana de este jueves en el kilómetro 213 de la carretera federal 57, en el tramo conocido como Los Chorros, lo que provocó afectaciones a la circulación en la zona. Conforme a las autoridades de la Guardia Nacional que tomaron conocimiento del accidente, se informó que el operador de la unidad presuntamente se quedó dormido al volante mientras circulaba por dicha vía, procedente de Puerto México, perdiendo el control del tractocamión hacia su lado derecho.

La pesada unidad, que transportaba electrodomésticos, salió de su trayectoria y se impactó contra un señalamiento vial y posteriormente contra un talud, situación que derivó en la volcadura sobre la carpeta asfáltica. Tras el accidente, personal de Caminos y Puentes Federales acudió al lugar para brindar atención al conductor y coordinar las labores de auxilio. Los paramédicos valoraron al operador del tractocamión, quien resultó ileso y no requirió traslado a un hospital, según la información recabada en el sitio.

Autoridades y personal de apoyo mantienen maniobras para retirar la unidad siniestrada y liberar por completo la vialidad, por lo que exhortaron a los automovilistas a conducir con precaución al transitar por el sector.