Vuelca tráiler y bloquea el libramiento Norponiente tras presunta dormitada

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Saltillo
/ 20 abril 2026
    Vuelca tráiler y bloquea el libramiento Norponiente tras presunta dormitada
    El tractocamión quedó atravesado sobre la vía federal tras perder el control su operador, lo que generó afectaciones viales y largas filas de vehículos. ULISES MARTÍNEZ

La circulación estuvo cerrada alrededor de una hora tras el accidente; el conductor fue valorado en el lugar y no presentó lesiones graves

La mañana de este lunes, el libramiento Norponiente fue cerrado a la circulación en ambos sentidos tras la volcadura de un tráiler, el cual quedó completamente atravesado sobre la vía federal.

El accidente se registró alrededor de las 10:30 horas, cerca del kilómetro 26, a la altura de la colonia La Valencia, donde se reportó la movilización de cuerpos de auxilio y seguridad.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/cae-rama-sobre-camion-en-saltillo-chofer-asegura-que-la-partio-un-rayo-NH20143538
$!El conductor del tráiler fue valorado por paramédicos en el lugar del accidente, descartándose lesiones de gravedad tras la volcadura.
El conductor del tráiler fue valorado por paramédicos en el lugar del accidente, descartándose lesiones de gravedad tras la volcadura. ULISES MARTÍNEZ

De acuerdo con la información recabada en el lugar, el percance fue protagonizado por el operador de un tractocamión, identificado como Leobardo “N”.

El conductor circulaba de Monterrey a Zacatecas cuando perdió el control del volante, presuntamente a causa de una dormitada, lo que provocó que la unidad se impactara contra la barra metálica de contención y saliera del camino.

$!Elementos de la Guardia Nacional realizaron labores de abanderamiento mientras se efectuaban las maniobras para liberar la circulación en la carretera.
Elementos de la Guardia Nacional realizaron labores de abanderamiento mientras se efectuaban las maniobras para liberar la circulación en la carretera. ULISES MARTÍNEZ

Tras el impacto, el contenedor quedó volcado sobre los dos carriles de circulación, lo que mantuvo bloqueado el paso durante aproximadamente una hora y ocasionó filas de vehículos en ambos sentidos.

Paramédicos valoraron al operador del tráiler y descartaron lesiones graves, mientras que elementos de la Guardia Nacional realizaron labores de abanderamiento hasta que concluyó el retiro de la unidad siniestrada.

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