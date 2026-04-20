Vuelca tráiler y bloquea el libramiento Norponiente tras presunta dormitada

La mañana de este lunes, el libramiento Norponiente fue cerrado a la circulación en ambos sentidos tras la volcadura de un tráiler, el cual quedó completamente atravesado sobre la vía federal. El accidente se registró alrededor de las 10:30 horas, cerca del kilómetro 26, a la altura de la colonia La Valencia, donde se reportó la movilización de cuerpos de auxilio y seguridad.

De acuerdo con la información recabada en el lugar, el percance fue protagonizado por el operador de un tractocamión, identificado como Leobardo “N”. El conductor circulaba de Monterrey a Zacatecas cuando perdió el control del volante, presuntamente a causa de una dormitada, lo que provocó que la unidad se impactara contra la barra metálica de contención y saliera del camino.

Tras el impacto, el contenedor quedó volcado sobre los dos carriles de circulación, lo que mantuvo bloqueado el paso durante aproximadamente una hora y ocasionó filas de vehículos en ambos sentidos. Paramédicos valoraron al operador del tráiler y descartaron lesiones graves, mientras que elementos de la Guardia Nacional realizaron labores de abanderamiento hasta que concluyó el retiro de la unidad siniestrada.