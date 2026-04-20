Cae rama sobre camión en Saltillo; chofer asegura que la partió un rayo
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Autoridades y la aseguradora acudieron para tomar conocimiento del accidente y evaluar los daños a la unidad y a la mercancía, la cual tenía como destino la ciudad de Monterrey
A pesar de que dijo que la rama se le cayó debido a que un rayo pudo haber partido el árbol, esta versión no fue aceptada en su totalidad por el personal de la Policía Municipal de Saltillo, quienes tomaron conocimiento de un accidente contra un árbol.
Elementos de la Policía acudieron a Nazario Ortiz Garza, entre Luis Echeverría Álvarez y Jesús Valdés, donde se reportó el accidente la mañana de este lunes en los carriles con dirección al periférico.
Julio César “N”, de 63 años, conducía el camión de carga de la empresa Enlace, el cual circulaba por el carril de la derecha.
En una de las curvas, según su versión, solo sintió que se le cayó la rama del árbol, agradeciendo que no fuera en la parte de la cabina donde terminó el tronco y que solo cayera en la caja de carga.
El camión ya no pudo moverse y la carga, que había salido de John Deere en Saltillo con destino a John Deere Monterrey, ya no llegaría debido al accidente, por lo que el operador llamó a sus jefes y a la aseguradora del vehículo.