Cae rama sobre camión en Saltillo; chofer asegura que la partió un rayo

A pesar de que dijo que la rama se le cayó debido a que un rayo pudo haber partido el árbol, esta versión no fue aceptada en su totalidad por el personal de la Policía Municipal de Saltillo, quienes tomaron conocimiento de un accidente contra un árbol.

Elementos de la Policía acudieron a Nazario Ortiz Garza, entre Luis Echeverría Álvarez y Jesús Valdés, donde se reportó el accidente la mañana de este lunes en los carriles con dirección al periférico.