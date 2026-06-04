Vuelca tráiler y deja dos heridos tras impactar camioneta en Los Chorros

Un tráiler que presuntamente se quedó sin frenos provocó un accidente y volcó la mañana de este jueves en el tramo Los Chorros de la carretera federal 57, dejando como saldo dos personas lesionadas y el cierre de la circulación.

El percance ocurrió alrededor de las 09:30 horas en el kilómetro 231. La unidad involucrada pertenece a la empresa Trucking Alemán y transportaba rollos de papel cuando se registró el accidente.