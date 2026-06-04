Vuelca tráiler y deja dos heridos tras impactar camioneta en Los Chorros
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La circulación permaneció cerrada durante varias horas en dirección a Saltillo mientras se realizaban las maniobras para retirar las unidades involucradas
Un tráiler que presuntamente se quedó sin frenos provocó un accidente y volcó la mañana de este jueves en el tramo Los Chorros de la carretera federal 57, dejando como saldo dos personas lesionadas y el cierre de la circulación.
El percance ocurrió alrededor de las 09:30 horas en el kilómetro 231. La unidad involucrada pertenece a la empresa Trucking Alemán y transportaba rollos de papel cuando se registró el accidente.
De acuerdo con la versión del operador, los frenos dejaron de responder mientras circulaba con dirección a Saltillo, lo que ocasionó que perdiera el control del volante. La pesada unidad volcó y, durante el incidente, impactó una camioneta Ford Escape en la que viajaban Laura Leticia ¨N¨, de 57 años, y Clemente ¨N¨, de 62 años, quienes fueron atendidos por personal de Protección Civil de Arteaga.
A consecuencia del choque, los tripulantes que viajaban en la camioneta resultaron lesionados. Los socorristas arteaguenses acudieron al lugar para brindarles los primeros auxilios y posteriormente los trasladaron a un hospital para su valoración médica.
Tras el accidente, la carretera federal 57 quedó cerrada a la circulación en el sentido de Matehuala hacia Saltillo. Oficiales de la Guardia Nacional realizaron labores de abanderamiento mientras se efectuaban las maniobras para retirar los vehículos involucrados y limpiar la carpeta asfáltica.