Vuelca tráiler y deja dos heridos tras impactar camioneta en Los Chorros

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Saltillo
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    Vuelca tráiler y deja dos heridos tras impactar camioneta en Los Chorros
    El accidente obligó al cierre de la circulación en dirección de Matehuala hacia Saltillo, mientras equipos de auxilio y autoridades realizaban maniobras para retirar las unidades siniestradas. ULISES MARTÍNEZ

La circulación permaneció cerrada durante varias horas en dirección a Saltillo mientras se realizaban las maniobras para retirar las unidades involucradas

Un tráiler que presuntamente se quedó sin frenos provocó un accidente y volcó la mañana de este jueves en el tramo Los Chorros de la carretera federal 57, dejando como saldo dos personas lesionadas y el cierre de la circulación.

El percance ocurrió alrededor de las 09:30 horas en el kilómetro 231. La unidad involucrada pertenece a la empresa Trucking Alemán y transportaba rollos de papel cuando se registró el accidente.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/nadie-quiso-ceder-el-paso-y-terminaron-chocando-en-saltillo-CH21152055
$!Oficiales de la Guardia Nacional implementaron labores de abanderamiento en la zona del percance para prevenir nuevos accidentes y facilitar las tareas de limpieza sobre la carpeta asfáltica.
Oficiales de la Guardia Nacional implementaron labores de abanderamiento en la zona del percance para prevenir nuevos accidentes y facilitar las tareas de limpieza sobre la carpeta asfáltica. ULISES MARTÍNEZ

De acuerdo con la versión del operador, los frenos dejaron de responder mientras circulaba con dirección a Saltillo, lo que ocasionó que perdiera el control del volante. La pesada unidad volcó y, durante el incidente, impactó una camioneta Ford Escape en la que viajaban Laura Leticia ¨N¨, de 57 años, y Clemente ¨N¨, de 62 años, quienes fueron atendidos por personal de Protección Civil de Arteaga.

$!La pesada unidad terminó fuera de control luego de que presuntamente presentara una falla en el sistema de frenos, impactando además una camioneta en la que viajaban dos personas que resultaron lesionadas.
La pesada unidad terminó fuera de control luego de que presuntamente presentara una falla en el sistema de frenos, impactando además una camioneta en la que viajaban dos personas que resultaron lesionadas. ULISES MARTÍNEZ

A consecuencia del choque, los tripulantes que viajaban en la camioneta resultaron lesionados. Los socorristas arteaguenses acudieron al lugar para brindarles los primeros auxilios y posteriormente los trasladaron a un hospital para su valoración médica.

$!Personal de Protección Civil de Arteaga brindó atención prehospitalaria a los ocupantes de una Ford Escape involucrada en el accidente, quienes posteriormente fueron trasladados a un hospital para recibir valoración médica.
Personal de Protección Civil de Arteaga brindó atención prehospitalaria a los ocupantes de una Ford Escape involucrada en el accidente, quienes posteriormente fueron trasladados a un hospital para recibir valoración médica. ULISES MARTÍNEZ

Tras el accidente, la carretera federal 57 quedó cerrada a la circulación en el sentido de Matehuala hacia Saltillo. Oficiales de la Guardia Nacional realizaron labores de abanderamiento mientras se efectuaban las maniobras para retirar los vehículos involucrados y limpiar la carpeta asfáltica.

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