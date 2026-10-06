Vuelca tráiler y deja tres trabajadores lesionados en la Saltillo- Zacatecas
COMPARTIR
TEMAS
Localizaciones
Los afectados viajaban desde Guadalajara hacia Monterrey y fueron trasladados al Hospital General para recibir atención médica
A las instalaciones del Hospital General de Saltillo fueron llevados tres trabajadores que viajaban en un tráiler procedente de Guadalajara con dirección a Monterrey, el cual terminó volcado a la altura del kilómetro 279 de la carretera a Zacatecas.
El accidente fue reportado en las inmediaciones del ejido San Juan de Retiro durante las primeras horas del día, por lo que se movilizaron elementos del Cuerpo de Bomberos de la estación Derramadero para atender a los ocupantes de la unidad.
Hasta el momento no se ha establecido la causa por la que el conductor perdió el control del tráiler y terminó volcado a un costado de la carretera.
Entre los lesionados fueron identificados Juan Pablo ¨N¨ y Alejandro ¨N¨, quienes viajaban en la unidad al momento del accidente.
Los trabajadores, quienes transportaban alfarería, fueron valorados por los paramédicos y, debido a las lesiones que presentaban, se determinó su traslado en ambulancia al Hospital General para recibir atención médica.
Elementos de la Guardia Nacional acudieron al lugar y quedaron a cargo de las diligencias correspondientes, además de coordinar las acciones para retirar la unidad y restablecer la circulación.