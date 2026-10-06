Vuelca tráiler y deja tres trabajadores lesionados en la Saltillo- Zacatecas

A las instalaciones del Hospital General de Saltillo fueron llevados tres trabajadores que viajaban en un tráiler procedente de Guadalajara con dirección a Monterrey, el cual terminó volcado a la altura del kilómetro 279 de la carretera a Zacatecas.

El accidente fue reportado en las inmediaciones del ejido San Juan de Retiro durante las primeras horas del día, por lo que se movilizaron elementos del Cuerpo de Bomberos de la estación Derramadero para atender a los ocupantes de la unidad.