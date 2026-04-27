Vuelca transporte de personal en la Saltillo–Zacatecas; conductor huye tras dormitar

Tras haberse quedado presuntamente dormido al volante, el operador de un transporte de personas terminó volcándose la mañana de este lunes sobre la carretera federal 54, Saltillo–Zacatecas. El accidente se reportó alrededor de las 07:00 horas en el kilómetro 307 del tramo con dirección a Saltillo, a la altura del ejido Tanque de Emergencia. El transporte afectado pertenece a la empresa Lipu.

Conforme a los primeros reportes, el chofer habría perdido el control del volante debido a una dormitada, lo que provocó que el vehículo saliera del camino y terminara volcado sobre la terracería. La unidad quedó con los neumáticos hacia arriba a un costado de la carretera. Pobladores de la zona señalaron que el transporte no llevaba pasajeros al momento del accidente.

Los mismos testigos indicaron que el conductor descendió del vehículo y se retiró del sitio antes de la llegada de las autoridades, por lo que no se reportaron personas lesionadas. Elementos de la Guardia Nacional arribaron al lugar para tomar conocimiento de los hechos y realizaron labores de abanderamiento, mientras se llevaban a cabo las maniobras para retirar la unidad siniestrada con el uso de una grúa.