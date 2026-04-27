Vuelca transporte de personal en la Saltillo–Zacatecas; conductor huye tras dormitar

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Saltillo
/ 27 abril 2026
    Vuelca transporte de personal en la Saltillo–Zacatecas; conductor huye tras dormitar
    Tras el accidente, el conductor descendió de la unidad y se retiró del lugar antes de la llegada de las autoridades, según versiones de pobladores. ULISES MARTÍNEZ

El transporte no llevaba pasajeros al momento del percance, lo que evitó que se registraran personas lesionadas tras la volcadura

Tras haberse quedado presuntamente dormido al volante, el operador de un transporte de personas terminó volcándose la mañana de este lunes sobre la carretera federal 54, Saltillo–Zacatecas.

El accidente se reportó alrededor de las 07:00 horas en el kilómetro 307 del tramo con dirección a Saltillo, a la altura del ejido Tanque de Emergencia. El transporte afectado pertenece a la empresa Lipu.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/saltillo-motociclista-sufre-fractura-tras-ser-arrollado-responsable-huye-del-lugar-OI20288363
$!Elementos de la Guardia Nacional acudieron al sitio para tomar conocimiento del percance y realizar labores de abanderamiento en la zona.
Elementos de la Guardia Nacional acudieron al sitio para tomar conocimiento del percance y realizar labores de abanderamiento en la zona. ULISES MARTÍNEZ

Conforme a los primeros reportes, el chofer habría perdido el control del volante debido a una dormitada, lo que provocó que el vehículo saliera del camino y terminara volcado sobre la terracería.

La unidad quedó con los neumáticos hacia arriba a un costado de la carretera. Pobladores de la zona señalaron que el transporte no llevaba pasajeros al momento del accidente.

$!La unidad terminó volcada sobre la terracería, con los neumáticos hacia arriba, a la altura del ejido Tanque de Emergencia, sin que se reportaran personas lesionadas.
La unidad terminó volcada sobre la terracería, con los neumáticos hacia arriba, a la altura del ejido Tanque de Emergencia, sin que se reportaran personas lesionadas. ULISES MARTÍNEZ

Los mismos testigos indicaron que el conductor descendió del vehículo y se retiró del sitio antes de la llegada de las autoridades, por lo que no se reportaron personas lesionadas.

Elementos de la Guardia Nacional arribaron al lugar para tomar conocimiento de los hechos y realizaron labores de abanderamiento, mientras se llevaban a cabo las maniobras para retirar la unidad siniestrada con el uso de una grúa.

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