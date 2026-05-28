Vuelca transporte de personal en Saltillo; conductor habría dormitado

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    Vuelca transporte de personal en Saltillo; conductor habría dormitado
    La pesada unidad fue retirada del sitio mediante el uso de una grúa, luego de permanecer volcada y con severos daños en la parte frontal, lo que generó afectaciones momentáneas a la circulación en el sector. MARTÍN ROJAS

Las autoridades implementaron maniobras de control vial y limpieza en el puente vehicular para evitar nuevos incidentes, debido al derrame de líquidos

El conductor de un transporte de personal terminó volcado después de presuntamente quedarse dormido al volante, lo que ocasionó que se impactara contra el camellón central de un puente vehicular y posteriormente quedara recostado sobre la vialidad, en Saltillo.

Los hechos se registraron alrededor de las 03:20 horas, cuando el responsable, identificado como Julio César, transitaba a bordo de la pesada unidad sobre el bulevar Venustiano Carranza, con dirección de sur a norte.

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$!Elementos de Tránsito Municipal realizaron labores de abanderamiento en la zona del accidente para evitar otro percance, luego de que la pesada unidad quedara atravesada parcialmente sobre la vialidad tras el impacto contra el camellón central.
Elementos de Tránsito Municipal realizaron labores de abanderamiento en la zona del accidente para evitar otro percance, luego de que la pesada unidad quedara atravesada parcialmente sobre la vialidad tras el impacto contra el camellón central. MARTÍN ROJAS

Fue justo al tomar el puente vehicular que pasa sobre el bulevar Luis Donaldo Colosio donde, presuntamente debido al cansancio, se quedó dormido, lo que ocasionó que perdiera el control del volante, subiéndose al camellón central para finalmente impactarse contra el inicio del muro de contención.

Tras el impacto, el transporte de personal utilizó la estructura como rampa, volcándose sobre su costado derecho y resultando con la parte delantera totalmente destruida.

$!Personal de Bomberos aplicó aserrín sobre la carpeta asfáltica debido al derrame de líquidos provenientes de la unidad siniestrada, con el objetivo de reducir el riesgo de derrapes en la zona del puente vehicular.
Personal de Bomberos aplicó aserrín sobre la carpeta asfáltica debido al derrame de líquidos provenientes de la unidad siniestrada, con el objetivo de reducir el riesgo de derrapes en la zona del puente vehicular. MARTÍN ROJAS

Testigos de lo ocurrido llamaron al número de emergencias 911 para solicitar la presencia de las autoridades correspondientes, por lo que elementos de Tránsito Municipal acudieron al lugar para tomar conocimiento de lo sucedido.

Paramédicos de la Cruz Roja acudieron al sitio para la valoración del conductor, quien afortunadamente no resultó con lesiones de consideración, por lo que fue dejado en el lugar.

$!Paramédicos de la Cruz Roja acudieron al lugar del siniestro para valorar al conductor del transporte de personal, quien, pese al fuerte impacto y la volcadura, no presentó lesiones de gravedad.
Paramédicos de la Cruz Roja acudieron al lugar del siniestro para valorar al conductor del transporte de personal, quien, pese al fuerte impacto y la volcadura, no presentó lesiones de gravedad. MARTÍN ROJAS

Elementos del cuerpo de bomberos acudieron para esparcir aserrín sobre la cinta asfáltica, con la finalidad de evitar otro accidente debido a la cantidad de aceite derramado en el lugar.

Finalmente, la unidad fue remolcada mediante una grúa, y el accidente fue consignado al Ministerio Público de Asuntos Viales, donde se deslindarán responsabilidades.

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