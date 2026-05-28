Vuelca transporte de personal en Saltillo; conductor habría dormitado

El conductor de un transporte de personal terminó volcado después de presuntamente quedarse dormido al volante, lo que ocasionó que se impactara contra el camellón central de un puente vehicular y posteriormente quedara recostado sobre la vialidad, en Saltillo. Los hechos se registraron alrededor de las 03:20 horas, cuando el responsable, identificado como Julio César, transitaba a bordo de la pesada unidad sobre el bulevar Venustiano Carranza, con dirección de sur a norte.

Fue justo al tomar el puente vehicular que pasa sobre el bulevar Luis Donaldo Colosio donde, presuntamente debido al cansancio, se quedó dormido, lo que ocasionó que perdiera el control del volante, subiéndose al camellón central para finalmente impactarse contra el inicio del muro de contención. Tras el impacto, el transporte de personal utilizó la estructura como rampa, volcándose sobre su costado derecho y resultando con la parte delantera totalmente destruida.

Testigos de lo ocurrido llamaron al número de emergencias 911 para solicitar la presencia de las autoridades correspondientes, por lo que elementos de Tránsito Municipal acudieron al lugar para tomar conocimiento de lo sucedido. Paramédicos de la Cruz Roja acudieron al sitio para la valoración del conductor, quien afortunadamente no resultó con lesiones de consideración, por lo que fue dejado en el lugar.

Elementos del cuerpo de bomberos acudieron para esparcir aserrín sobre la cinta asfáltica, con la finalidad de evitar otro accidente debido a la cantidad de aceite derramado en el lugar. Finalmente, la unidad fue remolcada mediante una grúa, y el accidente fue consignado al Ministerio Público de Asuntos Viales, donde se deslindarán responsabilidades.