Saltillo: dormita conductor de transporte de personal y termina impactado contra estructura vial

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Saltillo
/ 16 abril 2026
    Saltillo: dormita conductor de transporte de personal y termina impactado contra estructura vial
    La unidad de transporte de personal quedó con el cofre y la fascia completamente destruidos luego de impactarse contra la base de un señalamiento vial, presuntamente debido a que el conductor se quedó dormido al volante. MARTÍN ROJAS

Tras el percance, autoridades de Tránsito Municipal ordenaron el retiro de la unidad siniestrada al corralón correspondiente

El conductor de un transporte de personal ocasionó un aparatoso percance vehicular, luego de que presuntamente se quedara dormido y se impactara contra un señalamiento tipo bandera, en Saltillo.

Los hechos se registraron alrededor de las 04:00 horas, cuando el involucrado transitaba sobre el bulevar Jesús Valdés Sánchez con dirección de oriente a poniente.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/se-pasa-el-rojo-y-provoca-choque-contra-taxi-en-saltillo-BH20057475
$!Elementos de Tránsito Municipal acudieron al bulevar Jesús Valdés Sánchez tras el reporte de un choque contra un señalamiento tipo bandera, donde una unidad de transporte de personal resultó con severos daños en la parte frontal.
Elementos de Tránsito Municipal acudieron al bulevar Jesús Valdés Sánchez tras el reporte de un choque contra un señalamiento tipo bandera, donde una unidad de transporte de personal resultó con severos daños en la parte frontal. MARTÍN ROJAS

Justo a unos metros adelante de la intersección con el bulevar Eulalio Gutiérrez, presuntamente fue vencido por el sueño, lo que ocasionó que se dormitara al volante.

Posteriormente, el responsable se impactó contra un señalamiento tipo bandera, destruyendo la base del mismo y resultando con la parte frontal de la unidad totalmente dañada.

$!La unidad involucrada fue retirada del sitio por una grúa y trasladada a un corralón, donde permanecerá hasta que se cubran los daños ocasionados al mobiliario urbano.
La unidad involucrada fue retirada del sitio por una grúa y trasladada a un corralón, donde permanecerá hasta que se cubran los daños ocasionados al mobiliario urbano. MARTÍN ROJAS

Testigos de lo ocurrido llamaron al número de emergencias 911 para solicitar la presencia de las autoridades correspondientes, por lo que al lugar acudieron elementos de Tránsito Municipal, quienes tomaron conocimiento de lo sucedido.

Afortunadamente, y pese a lo aparatoso del impacto, el conductor no resultó con lesiones de consideración, por lo que no fue necesaria la presencia de paramédicos de alguna institución médica.

$!Autoridades de tránsito realizaron las labores de abanderamiento en la zona del percance para evitar otro accidente, mientras se llevaban a cabo las diligencias correspondientes tras el choque.
Autoridades de tránsito realizaron las labores de abanderamiento en la zona del percance para evitar otro accidente, mientras se llevaban a cabo las diligencias correspondientes tras el choque. MARTÍN ROJAS

Finalmente, la unidad fue remolcada a un corralón, donde permanecerá hasta que el responsable cubra los daños ocasionados.

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