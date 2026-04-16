Saltillo: dormita conductor de transporte de personal y termina impactado contra estructura vial

El conductor de un transporte de personal ocasionó un aparatoso percance vehicular, luego de que presuntamente se quedara dormido y se impactara contra un señalamiento tipo bandera, en Saltillo. Los hechos se registraron alrededor de las 04:00 horas, cuando el involucrado transitaba sobre el bulevar Jesús Valdés Sánchez con dirección de oriente a poniente.

Justo a unos metros adelante de la intersección con el bulevar Eulalio Gutiérrez, presuntamente fue vencido por el sueño, lo que ocasionó que se dormitara al volante. Posteriormente, el responsable se impactó contra un señalamiento tipo bandera, destruyendo la base del mismo y resultando con la parte frontal de la unidad totalmente dañada.

Testigos de lo ocurrido llamaron al número de emergencias 911 para solicitar la presencia de las autoridades correspondientes, por lo que al lugar acudieron elementos de Tránsito Municipal, quienes tomaron conocimiento de lo sucedido. Afortunadamente, y pese a lo aparatoso del impacto, el conductor no resultó con lesiones de consideración, por lo que no fue necesaria la presencia de paramédicos de alguna institución médica.

Finalmente, la unidad fue remolcada a un corralón, donde permanecerá hasta que el responsable cubra los daños ocasionados.