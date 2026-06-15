Vuelca tras subirse sobre la barrera divisoria del puente en Saltillo; conductora resulta lesionada

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    Vuelca tras subirse sobre la barrera divisoria del puente en Saltillo; conductora resulta lesionada
    El accidente generó la movilización de paramédicos de la Cruz Roja y elementos de Tránsito Municipal, quienes acudieron al sitio para atender a la afectada y coordinar las labores de retiro del vehículo siniestrado. ULISES MARTÍNEZ

El percance provocó afectaciones en la circulación sobre el puente de Nazario Ortiz Garza, por lo que autoridades implementaron maniobras para retirar la unidad y restablecer el flujo

Una mujer resultó con lesiones leves luego de que la camioneta en la que viajaba volcara la mañana de este lunes sobre el bulevar Nazario Ortiz Garza, en la parte alta del puente ubicado en el cruce con Mariano Abasolo, en Saltillo.

De acuerdo con los primeros reportes, la conductora perdió el control de la unidad por causas que serán determinadas por las autoridades, lo que provocó que la camioneta impactara contra los muros de contención y terminara volcada sobre la estructura divisoria de los carriles de circulación.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/vuelca-y-acaba-sobre-sus-cuatro-ruedas-en-el-camellon-central-en-la-saltillo-torreon-JH21400339
$!De acuerdo con los primeros reportes, la camioneta impactó contra los muros de contención antes de quedar volcada en la parte alta del puente, provocando afectaciones temporales a la circulación vehicular.
De acuerdo con los primeros reportes, la camioneta impactó contra los muros de contención antes de quedar volcada en la parte alta del puente, provocando afectaciones temporales a la circulación vehicular. ULISES MARTÍNEZ

Automovilistas que transitaban por el sector dieron aviso al sistema de emergencias 911, por lo que al lugar acudieron elementos de la Cruz Roja para brindar atención a la afectada, quien afortunadamente no presentó lesiones de gravedad.

$!Tras ser valorada por personal médico en el lugar del percance, la conductora presentó únicamente golpes y lesiones menores, por lo que no fue necesario su traslado a una unidad hospitalaria.
Tras ser valorada por personal médico en el lugar del percance, la conductora presentó únicamente golpes y lesiones menores, por lo que no fue necesario su traslado a una unidad hospitalaria. ULISES MARTÍNEZ

Tras una valoración médica en el sitio, los paramédicos determinaron que la conductora presentaba golpes y lesiones leves, por lo que recibió atención prehospitalaria sin que fuera necesario su traslado a un hospital.

$!Autoridades de tránsito realizaron el peritaje correspondiente para determinar las causas exactas del accidente, mientras una grúa efectuaba las maniobras para liberar la vialidad.
Autoridades de tránsito realizaron el peritaje correspondiente para determinar las causas exactas del accidente, mientras una grúa efectuaba las maniobras para liberar la vialidad. ULISES MARTÍNEZ

Elementos de Tránsito Municipal tomaron conocimiento del accidente y solicitaron el apoyo de una grúa para realizar las maniobras correspondientes, retirar la unidad siniestrada y restablecer la circulación en la zona, la cual registró afectaciones mientras se atendía la incidencia.

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