Vuelca tras subirse sobre la barrera divisoria del puente en Saltillo; conductora resulta lesionada

Una mujer resultó con lesiones leves luego de que la camioneta en la que viajaba volcara la mañana de este lunes sobre el bulevar Nazario Ortiz Garza, en la parte alta del puente ubicado en el cruce con Mariano Abasolo, en Saltillo.

De acuerdo con los primeros reportes, la conductora perdió el control de la unidad por causas que serán determinadas por las autoridades, lo que provocó que la camioneta impactara contra los muros de contención y terminara volcada sobre la estructura divisoria de los carriles de circulación.