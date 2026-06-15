Vuelca y acaba sobre sus cuatro ruedas en el camellón central en la Saltillo-Torreón
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A pesar de la magnitud del accidente, los ocupantes de la camioneta abandonaron el lugar por sus propios medios antes del arribo de los paramédicos
Luego de dar una vuelta de campana, el conductor de una camioneta terminó sobre el camellón central del kilómetro 8 de la carretera a Torreón durante la mañana de este lunes, a la altura del relleno sanitario, lo que movilizó a personal de emergencias y autoridades federales.
De acuerdo con familiares del accidentado, por causas que no fueron precisadas, el conductor perdió el control de la unidad cuando circulaba de Saltillo hacia Torreón, lo que provocó que saliera del carril de circulación y volcara sobre el área divisoria de la carretera entre ambos sentidos.
Tras dar varios giros, la camioneta quedó nuevamente sobre sus cuatro ruedas en medio del camellón central, situación que llamó la atención de automovilistas que transitaban por la zona.
Elementos del Cuerpo de Bomberos y de la Cruz Roja acudieron al sitio para brindar atención a los ocupantes y verificar su estado de salud; sin embargo, estos ya se habían retirado del lugar por sus propios medios, luego de que sus familiares acudieran en su apoyo. Posteriormente, permanecieron en el sitio en espera de la Guardia Nacional.
Las autoridades tomaron conocimiento de los hechos mientras se realizaban las maniobras para retirar la unidad y restablecer las condiciones de seguridad en el tramo carretero.