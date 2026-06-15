Vuelca y acaba sobre sus cuatro ruedas en el camellón central en la Saltillo-Torreón

Luego de dar una vuelta de campana, el conductor de una camioneta terminó sobre el camellón central del kilómetro 8 de la carretera a Torreón durante la mañana de este lunes, a la altura del relleno sanitario, lo que movilizó a personal de emergencias y autoridades federales.

De acuerdo con familiares del accidentado, por causas que no fueron precisadas, el conductor perdió el control de la unidad cuando circulaba de Saltillo hacia Torreón, lo que provocó que saliera del carril de circulación y volcara sobre el área divisoria de la carretera entre ambos sentidos.