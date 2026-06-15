Vuelca y acaba sobre sus cuatro ruedas en el camellón central en la Saltillo-Torreón

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    Vuelca y acaba sobre sus cuatro ruedas en el camellón central en la Saltillo-Torreón
    De acuerdo con los primeros reportes, el conductor perdió el control del vehículo cuando circulaba con dirección de Saltillo hacia Torreón, provocando que abandonara el carril de circulación y volcara sobre el área divisoria de la vía. ULISES MARTÍNEZ

A pesar de la magnitud del accidente, los ocupantes de la camioneta abandonaron el lugar por sus propios medios antes del arribo de los paramédicos

Luego de dar una vuelta de campana, el conductor de una camioneta terminó sobre el camellón central del kilómetro 8 de la carretera a Torreón durante la mañana de este lunes, a la altura del relleno sanitario, lo que movilizó a personal de emergencias y autoridades federales.

De acuerdo con familiares del accidentado, por causas que no fueron precisadas, el conductor perdió el control de la unidad cuando circulaba de Saltillo hacia Torreón, lo que provocó que saliera del carril de circulación y volcara sobre el área divisoria de la carretera entre ambos sentidos.

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$!Tras dar varios giros, la camioneta quedó nuevamente sobre sus cuatro ruedas en medio del camellón central, generando la atención de automovilistas que transitaban por el kilómetro 8 de la carretera a Torreón.
Tras dar varios giros, la camioneta quedó nuevamente sobre sus cuatro ruedas en medio del camellón central, generando la atención de automovilistas que transitaban por el kilómetro 8 de la carretera a Torreón. ULISES MARTÍNEZ

Tras dar varios giros, la camioneta quedó nuevamente sobre sus cuatro ruedas en medio del camellón central, situación que llamó la atención de automovilistas que transitaban por la zona.

Elementos del Cuerpo de Bomberos y de la Cruz Roja acudieron al sitio para brindar atención a los ocupantes y verificar su estado de salud; sin embargo, estos ya se habían retirado del lugar por sus propios medios, luego de que sus familiares acudieran en su apoyo. Posteriormente, permanecieron en el sitio en espera de la Guardia Nacional.

$!Personal de la Guardia Nacional tomó conocimiento del accidente y supervisó las maniobras para el retiro de la unidad siniestrada, con el objetivo de restablecer las condiciones de seguridad en este tramo carretero.
Personal de la Guardia Nacional tomó conocimiento del accidente y supervisó las maniobras para el retiro de la unidad siniestrada, con el objetivo de restablecer las condiciones de seguridad en este tramo carretero. ULISES MARTÍNEZ

Las autoridades tomaron conocimiento de los hechos mientras se realizaban las maniobras para retirar la unidad y restablecer las condiciones de seguridad en el tramo carretero.

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