Vuelca vehículo camino a Ramos Arizpe y deja a conductor lesionado en el libramiento Óscar Flores Tapia

Un hombre de 28 años resultó lesionado luego de sufrir un accidente vehicular durante la madrugada de este jueves sobre el libramiento Óscar Flores Tapia, en dirección de Arteaga hacia Ramos Arizpe.

El percance ocurrió alrededor de las 5:30 horas. Al llegar al sitio, cuerpos de emergencia localizaron un vehículo Nissan fuera del camino y en posición normal, con los neumáticos sobre el suelo.