Vuelca vehículo camino a Ramos Arizpe y deja a conductor lesionado en el libramiento Óscar Flores Tapia

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    Vuelca vehículo camino a Ramos Arizpe y deja a conductor lesionado en el libramiento Óscar Flores Tapia
    No resultó con lesiones graves Ulises Martínez

El percance ocurrió durante la madrugada de este jueves, alrededor de las 5:30 horas

Un hombre de 28 años resultó lesionado luego de sufrir un accidente vehicular durante la madrugada de este jueves sobre el libramiento Óscar Flores Tapia, en dirección de Arteaga hacia Ramos Arizpe.

El percance ocurrió alrededor de las 5:30 horas. Al llegar al sitio, cuerpos de emergencia localizaron un vehículo Nissan fuera del camino y en posición normal, con los neumáticos sobre el suelo.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/carambola-entre-cuatro-vehiculos-provoca-caos-vial-en-bulevar-fundadores-de-saltillo-EI23097939

De acuerdo con las autoridades, el automóvil salió de la carretera y posteriormente volcó, hasta quedar nuevamente en su posición normal. El conductor ya se encontraba fuera de la unidad cuando arribaron los paramédicos.

  • $!Sale del camino y vuelca en el libramiento Óscar Flores Tapia
    Sale del camino y vuelca en el libramiento Óscar Flores Tapia Ulises Martínez
  • $!Cuerpos de emergencia localizaron un vehículo Nissan fuera del camino y en posición normal.
    Cuerpos de emergencia localizaron un vehículo Nissan fuera del camino y en posición normal. Ulises Martínez

El hombre permanecía consciente y presentaba diversos golpes. Aunque sus signos vitales se encontraban estables, fue trasladado a las instalaciones de la Clínica 88 del IMSS para recibir valoración médica.

Elementos de la Policía del Estado acudieron al lugar y quedaron a cargo de las diligencias correspondientes para determinar las causas del accidente.

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