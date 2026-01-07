Vuelcan dos menores al chocar y derribar una palmera en Saltillo
El accidente generó severas afectaciones a la circulación y dejó daños en infraestructura urbana, mientras la unidad fue declarada pérdida total
Dos jóvenes resultaron con lesiones leves tras un doble choque con volcadura registrado la tarde de este martes sobre el bulevar Nazario S. Ortiz Garza, a la altura de Plaza Galerías, en Saltillo. Aunque ambos presentaron heridas cortantes en distintas partes del cuerpo, no fue necesario su traslado a un hospital, ya que fueron valorados en el lugar y se encontraban estables.
El accidente ocurrió alrededor de las 15:00 horas, cuando Luis Alejandro Durán, de 17 años, y su primo Gael Obed, también de 17, circulaban a bordo de un vehículo Chevrolet Optra de oriente a poniente. Al tomar una curva pronunciada y presuntamente a exceso de velocidad, el conductor perdió el control del automóvil, salió del camino y se subió al camellón central.
Durante la maniobra, el vehículo derribó una luminaria y una palmera, lo que provocó que volcara y terminara en los carriles contrarios. El percance generó afectaciones a la circulación de poniente a oriente, donde se registró un intenso congestionamiento vial mientras se realizaban las labores de auxilio.
Los propios ocupantes lograron salir por sus medios del automóvil siniestrado y, pese a las lesiones cortantes que presentaban, manifestaron no requerir atención médica especializada. Elementos de Tránsito Municipal de Saltillo acudieron al lugar para tomar conocimiento de los hechos, coordinar el retiro del vehículo y realizar las diligencias correspondientes.
La unidad fue declarada en pérdida total y quedó a disposición del agente del Ministerio Público, mientras que los daños ocasionados al mobiliario urbano y al pavimento aún no han sido cuantificados por las autoridades.