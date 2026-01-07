Vuelcan dos menores al chocar y derribar una palmera en Saltillo

Dos jóvenes resultaron con lesiones leves tras un doble choque con volcadura registrado la tarde de este martes sobre el bulevar Nazario S. Ortiz Garza, a la altura de Plaza Galerías, en Saltillo. Aunque ambos presentaron heridas cortantes en distintas partes del cuerpo, no fue necesario su traslado a un hospital, ya que fueron valorados en el lugar y se encontraban estables.

El accidente ocurrió alrededor de las 15:00 horas, cuando Luis Alejandro Durán, de 17 años, y su primo Gael Obed, también de 17, circulaban a bordo de un vehículo Chevrolet Optra de oriente a poniente. Al tomar una curva pronunciada y presuntamente a exceso de velocidad, el conductor perdió el control del automóvil, salió del camino y se subió al camellón central.

TE PUEDE INTERESAR: Era policía en Ramos Arizpe hombre señalado por la muerte de su madre en Saltillo