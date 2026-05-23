Vuelcan en la Saltillo-Torreón; conductor muere horas después

Dos personas resultaron lesionadas luego de sufrir una volcadura la mañana de este sábado sobre la carretera Saltillo-Torreón, a la altura del kilómetro 13, cuando se dirigían de Torreón hacia Saltillo.

El accidente ocurrió cuando el conductor de un Chevrolet Aveo, con placas FHE-291-B, salió del camino, cruzó el arroyo central y terminó volcado sobre los carriles con dirección a Torreón.

Cabe mencionar que horas después del accidente se confirmó el fallecimiento de Adrián, de 30 años, quien inicialmente fue llevado grave a recibir atención médica junto con Eunice, de 24.