Vuelcan en la Saltillo-Torreón; conductor muere horas después

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    Vuelcan en la Saltillo-Torreón; conductor muere horas después
    Elementos de la Guardia Nacional y socorristas realizaron maniobras para sacar a los tripulantes. ULISES MARTÍNEZ
    Vuelcan en la Saltillo-Torreón; conductor muere horas después
    El conductor salió proyectado del automóvil y cayó a varios metros de distancia luego del accidente. ULISES MARTÍNEZ

Hombre sale proyectado del vehículo y mujer queda atrapada tras accidente ocurrido a la altura del kilómetro 13

Dos personas resultaron lesionadas luego de sufrir una volcadura la mañana de este sábado sobre la carretera Saltillo-Torreón, a la altura del kilómetro 13, cuando se dirigían de Torreón hacia Saltillo.

El accidente ocurrió cuando el conductor de un Chevrolet Aveo, con placas FHE-291-B, salió del camino, cruzó el arroyo central y terminó volcado sobre los carriles con dirección a Torreón.

Cabe mencionar que horas después del accidente se confirmó el fallecimiento de Adrián, de 30 años, quien inicialmente fue llevado grave a recibir atención médica junto con Eunice, de 24.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/en-saltillo-joven-alcoholizado-provoca-multiples-choques-deja-dos-lesionados-AD20892345

Automovilistas que circulaban por la zona realizaron el reporte al sistema de emergencias 911. Esto movilizó a cuerpos de auxilio y autoridades hasta el lugar del percance.

Elementos del Cuerpo de Bomberos brindaron atención a los ocupantes del automóvil. Ambos presentaban fracturas y traumatismos craneales tras el accidente.

Adrián salió proyectado del vehículo y cayó a unos tres metros de distancia. La mujer quedó al interior de la unidad, sobre los asientos traseros.

$!El Chevrolet Aveo terminó con severos daños tras cruzar el camellón central y volcar hacia los carriles contrarios.
El Chevrolet Aveo terminó con severos daños tras cruzar el camellón central y volcar hacia los carriles contrarios. ULISES MARTÍNEZ

Los paramédicos de Bomberos estabilizaron a los lesionados en el lugar antes de trasladarlos para recibir atención médica especializada.

Personal de la Secretaría de Salud llevó a los heridos a la Clínica 2 del IMSS, donde posteriormente murió Adrián.

Autoridades realizaron labores de abanderamiento y tomaron conocimiento de los hechos, mientras el vehículo fue retirado de la carpeta asfáltica para restablecer la circulación en la zona.

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