¿Y qué tal si estudias inglés en Canadá durante el Mundial de Futbol? Lanza Tec Saltillo invitación

La propuesta invita a convertir la pasión por este evento global en una oportunidad de crecimiento personal y profesional, mediante un programa que combina el aprendizaje del idioma inglés con la posibilidad de conocer nuevas culturas y vivir como un estudiante internacional en Canadá.

La Coordinación de Lenguas Extranjeras del Instituto Tecnológico de Saltillo de la mano de International Experience, estudiantes y jóvenes interesados podrán vivir una experiencia que trasciende el entusiasmo por el futbol, al integrar formación académica con un entorno internacional durante la próxima temporada mundialista.

El programa contempla un curso intensivo de inglés de 33 lecciones, diseñado para fortalecer habilidades lingüísticas en un contexto práctico, además de brindar una experiencia de inmersión total.

Como parte de los beneficios, los participantes contarán con hospedaje en casa de una familia anfitriona, lo que les permitirá integrarse a la vida cotidiana del país, incluyendo tres comidas diarias.

Asimismo, el paquete incluye traslados desde y hacia el aeropuerto, así como seguro médico, garantizando una estancia segura y organizada para los asistentes.

Las ciudades disponibles para esta experiencia son Halifax, Ottawa y Toronto, destinos reconocidos por su calidad educativa, diversidad cultural y alta calidad de vida.

El costo del programa parte desde los 3 mil 710 dólares canadienses, lo que representa una inversión integral en educación, viaje y desarrollo personal.

Los organizadores destacaron que los cupos son limitados, por lo que exhortan a los interesados a solicitar información y asegurar su lugar a través del número 844 388 1612.

La iniciativa busca que los participantes no solo aprendan un nuevo idioma, sino que generen experiencias significativas que impacten su futuro académico y profesional.