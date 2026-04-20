Sector empresarial de La Laguna respalda acciones federales tras operativos en Dinamita

+ Seguir en Seguir en Google
Torreón
/ 20 abril 2026
    Sector empresarial de La Laguna respalda acciones federales tras operativos en Dinamita
    El sector productivo pidió una investigación transparente por la muerte de un interno en el Cereso No. 1, al tiempo que exigió apego al Estado de Derecho en el proceso judicial. CORTESÍA

La Coalición de Organismos Empresariales de La Laguna respaldó la detención de 28 personas vinculadas al “Frente Unido de Pueblos de la Laguna”

GÓMEZ PALACIO, DGO.- La Coalición de Organismos Empresariales y Sectores Productivos de la región Laguna fijó una postura oficial en torno al arresto de 28 individuos asociados al “Frente Unido de Pueblos de la Laguna”, tras las intervenciones realizadas recientemente en la localidad de Dinamita, Durango.

A través de un pronunciamiento, el bloque empresarial manifestó su concordancia con los datos presentados por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, bajo el mando de Omar García Harfuch. En dicho informe se precisa que las capturas responden a una estrategia de combate a la extorsión.

La Coalición subrayó que estas medidas no constituyen un acto de represión política ni atentan contra causas sociales, sino que representan el desmantelamiento de una red criminal que vulnera la estabilidad y el desarrollo económico de la zona.

De acuerdo con el gremio, instancias como la Fiscalía General de Durango y el Mando Especial de La Laguna han documentado diversos expedientes judiciales que incluyen cargos por extorsión, obstrucción de rutas de comunicación, chantaje, robo con violencia, daños materiales y despojo de inmuebles.

El comunicado detalla que el grupo en cuestión es señalado por ejercer presiones financieras ilícitas, impedir el paso a instalaciones laborales y la ocupación ilegal de terrenos, acciones que motivaron la emisión de los mandatos judiciales de captura correspondientes.

Respecto al deceso de un interno mientras permanecía en el Cereso No. 1 de la capital duranguense, los empresarios demandaron una investigación exhaustiva y transparente que esclarezca los hechos, con el fin de frenar la propagación de rumores y asegurar el cumplimiento de la ley.

Los organismos hicieron un llamado enérgico para que el proceso jurídico se ciña estrictamente al Estado de Derecho, de modo que se apliquen castigos a los culpables y se otorgue libertad inmediata a quienes no tengan responsabilidad en los ilícitos.

Para concluir, la Coalición reafirmó su colaboración con el Gobierno Federal, Estatal y Municipal en las tareas destinadas a robustecer la seguridad pública, salvaguardar las cadenas productivas y erradicar tanto las prácticas delictivas como cualquier vestigio de corrupción.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Seguridad
Empresas

Localizaciones


Coahuila
Torreón

Sandra G. Gómez

Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Todo podría pasar

Todo podría pasar
true

Lo comido y lo demás
La detención se llevó a cabo en la colonia Hacienda El Cortijo como parte de un operativo coordinado por autoridades de seguridad municipales.

Arrestan a hombre tras presunto abuso contra menor en General Cepeda

El evento se desarrollará sobre Avenida Universidad, en el tramo que va de Monclova a Venustiano Carranza, en un horario de 09:00 a las 11:00 horas.

Celebrará Comisaría de Seguridad el Día del Niño en la Ruta Recreativa de Saltillo
Autoridades municipales y cuerpos de emergencia acudieron a un domicilio en la colonia Nuevo Mirasierra tras el reporte de una persona inconsciente en el interior.

Saltillo: se quita la vida hombre dentro de su vivienda en Nuevo Mirasierra

Coahuila cayó en semifinales ante Chihuahua en uno de sus mejores juegos del torneo.

Chihuahua se corona invicto en Saltillo; Coahuila termina cuarto en el Nacional U17
Samson, de 27 años, ha estado a la vanguardia de los esfuerzos de la administración Trump para cultivar los lazos de Washington con la extrema derecha europea.

El joven diplomático que lidera la guerra cultural de Trump contra Europa
Miembros de la administración Trump han estado emulando a Tucídides, parafraseando los aforismos del historiador griego sobre las despiadadas realidades del poder en un mundo de naciones egoístas.

El gobierno de Trump está malinterpretando la historia, en opinión de Stewart Patrick