Sector empresarial de La Laguna respalda acciones federales tras operativos en Dinamita

GÓMEZ PALACIO, DGO.- La Coalición de Organismos Empresariales y Sectores Productivos de la región Laguna fijó una postura oficial en torno al arresto de 28 individuos asociados al “Frente Unido de Pueblos de la Laguna”, tras las intervenciones realizadas recientemente en la localidad de Dinamita, Durango.

A través de un pronunciamiento, el bloque empresarial manifestó su concordancia con los datos presentados por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, bajo el mando de Omar García Harfuch. En dicho informe se precisa que las capturas responden a una estrategia de combate a la extorsión.

La Coalición subrayó que estas medidas no constituyen un acto de represión política ni atentan contra causas sociales, sino que representan el desmantelamiento de una red criminal que vulnera la estabilidad y el desarrollo económico de la zona.

De acuerdo con el gremio, instancias como la Fiscalía General de Durango y el Mando Especial de La Laguna han documentado diversos expedientes judiciales que incluyen cargos por extorsión, obstrucción de rutas de comunicación, chantaje, robo con violencia, daños materiales y despojo de inmuebles.

El comunicado detalla que el grupo en cuestión es señalado por ejercer presiones financieras ilícitas, impedir el paso a instalaciones laborales y la ocupación ilegal de terrenos, acciones que motivaron la emisión de los mandatos judiciales de captura correspondientes.

Respecto al deceso de un interno mientras permanecía en el Cereso No. 1 de la capital duranguense, los empresarios demandaron una investigación exhaustiva y transparente que esclarezca los hechos, con el fin de frenar la propagación de rumores y asegurar el cumplimiento de la ley.

Los organismos hicieron un llamado enérgico para que el proceso jurídico se ciña estrictamente al Estado de Derecho, de modo que se apliquen castigos a los culpables y se otorgue libertad inmediata a quienes no tengan responsabilidad en los ilícitos.

Para concluir, la Coalición reafirmó su colaboración con el Gobierno Federal, Estatal y Municipal en las tareas destinadas a robustecer la seguridad pública, salvaguardar las cadenas productivas y erradicar tanto las prácticas delictivas como cualquier vestigio de corrupción.